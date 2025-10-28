28. 10.
Ikonické účesy, ke kterým se pořád vracíme. Jsou nadčasové, nebo jen nostalgické?

Jennifer Aniston
Jennifer AnistonFoto: Shutterstock
Jennifer Aniston
Jennifer AnistonFoto: Shutterstock
Daniela Straková
Daniela Straková

Od Rachel z Přátel po hollywoodské vlny Marilyn Monroe – některé účesy mají schopnost přežít dekády. Ať už je to nostalgie po legendárních loocích minulosti, nebo nadčasová elegance, tyto střihy a stylingy se stále vracejí do módy a inspirují nové generace. Podívejte se na 10 ikonických účesů, které nikdy nevyjdou z módy.

Od Rachel z Přátel po hollywoodské vlny Marilyn Monroe – některé účesy mají neuvěřitelnou schopnost přežít dekády. Některé z nich zůstávají populární díky nostalgii a vzpomínkám na legendární éry, jiné zase díky své nadčasové eleganci a univerzální lichotivosti. Ať už hledáte inspiraci pro nový střih, nebo si jen chcete zavzpomínat na ikonické looky minulosti, tyto účesy vás nadchnou. Podívejte se na 10 legendárních účesů, které se stále vracejí do módy a inspirují generace žen po celém světě.

Na Rachel

Legenda 90. let a ikonický střih z Přátel, který proslavila Jennifer Anistonová. Charakteristický je pro vrstvené vlasy s objemem u obličeje a mírně odlehčenými konečky. Tento střih se stal symbolem doby a i dnes inspirované moderní varianty stále vypadají svěže a lichotivě. Ideální pro ženy, které chtějí přirozený objem a jemné vrstvy s rámováním tváře.

Sama Anistonová opakovaně vyjádřila nespokojenost s tímto účesem důvodem bylo hlavně to, že jej sama nedovedla moc dobře upravit. Přesto si jej tehdy žádaly ženy v kadeřnictvích po celém světě a dosud v různých variantách pořád přežívá.

