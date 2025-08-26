Ikona počasí
Trendy podzim 2025: Luxusní čokoládová vlna, odvážný denim a silueta z osmdesátek

Žena v hnědém kabátě
Žena v hnědém kabátě
Žena v hnědém kabátě
Žena v hnědém kabátě
Daniela Straková
Daniela Straková

Léto nám pomalu končí. Lehké šaty musíme kvůli počasí odložit do skříní, ale není důvod smutnit. Právě podzim je totiž obdobím, kdy móda opravdu hraje prim! A ten letošní bude všechno, jen ne nudný: barvy jsou syté a bohaté, střihy kombinují retro inspiraci s ležérností a klasika dostává nové rozměry. Na který z těchto trendů si troufnete a který radši vynecháte?

Hlavním poselstvím je kontrast – minimalistická hnědá čokoláda versus výbušná červená, seriózní kabát versus extrovertní denim, dnes už klasika v podobě leopardího potisku versus kontroverzní kravský vzor. Podzimní móda 2025 je hravá, sebevědomá a nabízí tolik cest, že si v ní najde místo jak elegantní minimalistka, tak žena, která se ráda baví módními experimenty.

Žena v černém outfitu venku
Žena v černém outfitu venku

Plavky zpátky do šuplíku, je čas na sako. Jak se obléknout do kanceláře po dovolené?

Móda a krása

Černé odzvonilo, vytáhněte hnědou

Pokud existuje barva, která definuje letošní podzim, je to tmavá čokoládová. Tento luxusní a nadčasový odstín se objevuje doslova všude: na kabátech, sukních, kabelkách, ale i botách či doplňcích. Krásně funguje s neutrální béžovou, sytou námořnickou modrou, ale i odvážnější burgundy.

Kabáty od mini po maxi velikost

Kabát nesmí chybět nikomu. Ať už sáhnete po ultradlouhém semišovém maxi kabátu, nebo naopak po krátké cropped bundičce, hraje se hlavně na tvar a materiál. Semiš přináší retro nádech a delší rozměry velkolepost, zatímco krátké střihy působí mladistvě a odlehčeně. Zvláštním detailem je nepřítomnost límců inspirovaných zejména dámskými kostýmy Chanel.

Barvy, které rozsvítí šedé dny

Červená se na podzim vrací v plné síle a navíc ji provází mladší sestra burgundy, která trenduje už od loňského podzimu. Oba odstíny působí sebevědomě, dodají energii a skvěle ladí právě s výše uvedenou čokoládovou (nebo hnědou). Pokud si troufnete, jděte do červeného kabátu nebo aspoň do kabelky či bot v sytém vínovém tónu.

Podzimní combo: Sukně ke kolenům a kozačky

Maxi sukně sice zůstávají v kurzu, ale novinkou sezony jsou délky ke kolenům. Skvěle fungují s kozačkami, které jim dodají klasickou siluetu, a přitom nepůsobí usedle. Ideální kombinace pro ženy, které chtějí působit elegantně a zároveň moderně. Nemusí se jednat jen o klasické pouzdrové sukně ačkoli ty už dávno nejsou jen „uniformou do kanceláře. Podzim 2025 je vrací v celé šíři barev a délek. Zatímco klasická černá nebo šedá zůstává elegantní jistotou, nově se objevují i výraznější tóny – vínová, smaragdová či karamelová. Skvělým trikem je maxi délka až ke kotníkům, která dokáže postavu opticky protáhnout a dodat jí výšku, aniž by působila usedle.

Návrat osmdesátek: výrazná ramena

Saka a kabátky s „power shoulders se vracejí. Ramena s nádechem osmdesátkového sebevědomí dodají každému outfitu autoritu. Skvělé pro ženy, které chtějí dodat postavě lepší proporce – opticky zeštíhlí pas a prodlouží siluetu. Záleží ovšem na tom, jak se v takových outfitech cítíte.

Boho chic 2.0

Boho trend se letos vrací v jemnější, uhlazenější podobě. Hobo tašky, třásně na sukních či bundičkách, kombinace kůže a semiše. Je to trocha nespoutanosti, která se ale dá lehce integrovat i do jinak minimalistického šatníku. Elegantnější podoba? Krajka! Romantická, vintage, ale pořád svěží a tentokrát v modernějším pojetí. Zapomeňte na přezdobené šaty  nyní jde o lehký vintage vibe, který můžete zapracovat třeba do topu, halenky s jemným rukávem nebo detailů na sukni. Krajka vypadá úžasně, pokud ji kombinujete s kontrastními materiály, například s vlnou, kůží nebo hrubším pleteným svetrem.

Žena v černém outfitu
Žena v černém outfitu

Neřešte výšku! Tyto módní triky vás opticky prodlouží a dodají sebevědomí

Móda a krása

Kožíšky všude

Umělá kožešina je hitem. A nejde jen o klasické kožíšky – kožešinové detaily se objevují na kabelkách, botách, čepicích i šálách. Nejvíc trendy? Tmavě hnědá varianta, která působí sofistikovaněji než světlé odstíny.

Zvířecí vzory: od dravé klasiky po experimenty

Leopardí potisk se stává téměř klasikou – když je stylizován decentně, může působit dokonce jako až neutrální vzor. Hadí potisk působí svěže, ale největším módním experimentem je „cow print, tedy kravský vzor. Ten je hodně specifický a bude fungovat jen u žen, které se nebojí módních výzev.

Vodopádový dotek luxusu

Nadčasový střih, který z každého topu nebo šatů vytvoří kousek s nádechem elegance. Díky měkkému splývání látky působí vodopádový výstřih jemně a sofistikovaně, a zároveň lichotí i plnějšímu poprsí. Hodí se jak do kanceláře, tak na večerní příležitosti – stačí jen zvolit správný materiál. Hedvábí dodá luxusní efekt, úplet zase pohodlí.

Denim pořád vládne, ale jaké střihy jsou in?

Džíny stále kralují šatníku, ovšem trendy se posouvají. Barrel džíny se svým oblým tvarem přinášejí nový, hravější střih. Wide leg zůstávají pevně v kurzu už několik sezon a jsou perfektní pro kombinaci s krátkými bundami nebo objemnými svetry. A straight leg? Ty už se ani nepočítají mezi trendy – staly se základní uniformou moderní ženy, něco jako malá černá mezi džíny.

Jak s těmito trendy lze pracovat? Inspiraci najdete v galerii.

