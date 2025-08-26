Hlavním poselstvím je kontrast – minimalistická hnědá čokoláda versus výbušná červená, seriózní kabát versus extrovertní denim, dnes už klasika v podobě leopardího potisku versus kontroverzní kravský vzor. Podzimní móda 2025 je hravá, sebevědomá a nabízí tolik cest, že si v ní najde místo jak elegantní minimalistka, tak žena, která se ráda baví módními experimenty.
Černé odzvonilo, vytáhněte hnědou
Pokud existuje barva, která definuje letošní podzim, je to tmavá čokoládová. Tento luxusní a nadčasový odstín se objevuje doslova všude: na kabátech, sukních, kabelkách, ale i botách či doplňcích. Krásně funguje s neutrální béžovou, sytou námořnickou modrou, ale i odvážnější burgundy.
Kabáty od mini po maxi velikost
Kabát nesmí chybět nikomu. Ať už sáhnete po ultradlouhém semišovém maxi kabátu, nebo naopak po krátké „cropped“ bundičce, hraje se hlavně na tvar a materiál. Semiš přináší retro nádech a delší rozměry velkolepost, zatímco krátké střihy působí mladistvě a odlehčeně. Zvláštním detailem je nepřítomnost límců – inspirovaných zejména dámskými kostýmy Chanel.
Barvy, které rozsvítí šedé dny
Červená se na podzim vrací v plné síle a navíc ji provází mladší sestra burgundy, která trenduje už od loňského podzimu. Oba odstíny působí sebevědomě, dodají energii a skvěle ladí právě s výše uvedenou čokoládovou (nebo hnědou). Pokud si troufnete, jděte do červeného kabátu nebo aspoň do kabelky či bot v sytém vínovém tónu.
Podzimní combo: Sukně ke kolenům a kozačky
Maxi sukně sice zůstávají v kurzu, ale novinkou sezony jsou délky ke kolenům. Skvěle fungují s kozačkami, které jim dodají klasickou siluetu, a přitom nepůsobí usedle. Ideální kombinace pro ženy, které chtějí působit elegantně a zároveň moderně. Nemusí se jednat jen o klasické pouzdrové sukně – ačkoli ty už dávno nejsou jen „uniformou do kanceláře“. Podzim 2025 je vrací v celé šíři barev a délek. Zatímco klasická černá nebo šedá zůstává elegantní jistotou, nově se objevují i výraznější tóny – vínová, smaragdová či karamelová. Skvělým trikem je maxi délka až ke kotníkům, která dokáže postavu opticky protáhnout a dodat jí výšku, aniž by působila usedle.
Návrat osmdesátek: výrazná ramena
Saka a kabátky s „power shoulders“ se vracejí. Ramena s nádechem osmdesátkového sebevědomí dodají každému outfitu autoritu. Skvělé pro ženy, které chtějí dodat postavě lepší proporce – opticky zeštíhlí pas a prodlouží siluetu. Záleží ovšem na tom, jak se v takových outfitech cítíte.
Boho chic 2.0
Boho trend se letos vrací v jemnější, uhlazenější podobě. „Hobo“ tašky, třásně na sukních či bundičkách, kombinace kůže a semiše. Je to trocha nespoutanosti, která se ale dá lehce integrovat i do jinak minimalistického šatníku. Elegantnější podoba? Krajka! Romantická, vintage, ale pořád svěží a tentokrát v modernějším pojetí. Zapomeňte na přezdobené šaty – nyní jde o lehký vintage vibe, který můžete zapracovat třeba do topu, halenky s jemným rukávem nebo detailů na sukni. Krajka vypadá úžasně, pokud ji kombinujete s kontrastními materiály, například s vlnou, kůží nebo hrubším pleteným svetrem.
Kožíšky všude
Umělá kožešina je hitem. A nejde jen o klasické kožíšky – kožešinové detaily se objevují na kabelkách, botách, čepicích i šálách. Nejvíc trendy? Tmavě hnědá varianta, která působí sofistikovaněji než světlé odstíny.
Zvířecí vzory: od dravé klasiky po experimenty
Leopardí potisk se stává téměř klasikou – když je stylizován decentně, může působit dokonce jako až neutrální vzor. Hadí potisk působí svěže, ale největším módním experimentem je „cow print“, tedy kravský vzor. Ten je hodně specifický a bude fungovat jen u žen, které se nebojí módních výzev.
Vodopádový dotek luxusu
Nadčasový střih, který z každého topu nebo šatů vytvoří kousek s nádechem elegance. Díky měkkému splývání látky působí vodopádový výstřih jemně a sofistikovaně, a zároveň lichotí i plnějšímu poprsí. Hodí se jak do kanceláře, tak na večerní příležitosti – stačí jen zvolit správný materiál. Hedvábí dodá luxusní efekt, úplet zase pohodlí.
Denim pořád vládne, ale jaké střihy jsou in?
Džíny stále kralují šatníku, ovšem trendy se posouvají. Barrel džíny se svým oblým tvarem přinášejí nový, hravější střih. Wide leg zůstávají pevně v kurzu už několik sezon a jsou perfektní pro kombinaci s krátkými bundami nebo objemnými svetry. A straight leg? Ty už se ani nepočítají mezi trendy – staly se základní uniformou moderní ženy, něco jako malá černá mezi džíny.
