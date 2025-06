Větší zadeček nemusí být problém. "Stačí chytře vyvážit proporce," říká stylistka

Trendem posledních let je sice větší zadek po vzoru Kardashianek, ale kdo ho má doopravdy, ví, že obléknout ho není vždy procházka růžovým šatníkem. Nadělila vám příroda výraznější pozadí? Nezoufejte. S trochou módní strategie dokážete proporce vyvážit a cítit se sebevědomě a elegantně – bez ohledu na to, co říká zrcadlo.