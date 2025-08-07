V módní policii se obvykle setkáváme s tím, že z ní vychází jedna vítězka a druhá poražená, případně poražené odejdou obě dvě. Když se ale potkají na jedné premiéře dvě ženy, které si – i když jen v malém českém rybníčku – pomalu, ale jistě budují pověst tuzemských módních ikon, nebo alespoň žen, které vědí, co dělají, najednou se stane, že jsou vítězkami módního utkání obě dvě.
V takovém případě je to radost pohledět a došlo k tomu na včerejší premiéře snímku Pod parou. Dvě dámy, dva odlišné přístupy, dvě malá módní vítězství. Obě se ovšem nesly v odlišném duchu a s tím přichází i dvojitá dávka inspirace.
Hana Vagnerová opět potvrdila, že ví, co jí sluší – a že v jednoduchosti se opravdu skrývá síla. Monochromní černý outfit postavený na volnější halence a dlouhé sukni působil elegantně, ale ne nudně. Všechno stálo na detailech: stříbrné doplňky, červené akcenty na nehtech a rtech a ležérní účes v zářivém zrzavém odstínu dělaly z jejího looku ukázku čistého stylu, který nestárne.
Co jí lze ovšem vytknout, je možná až příliš velká sázka na bezpečnost. Minimalistický a monochromní outfit sice nestárne, Vagnerová možná ale až příliš těží z toho, že je mimořádně krásná žena. Mnoho jiných by se v čistě černé ztratilo, na druhé straně se jedná ale o klasický outfit, kterým snad ani nelze někoho urazit.
Taktika Alžbety „Zey“ Ferencové je zcela odlišná. Slovenská herečka a zpěvačka si pomalu vydobývá svoje místo na slunci, a to nejen přesvědčivými výkony a uhrančivou krásou, ale také i sebejistým módním stylem. Tentokrát vsadila na asymetrickou sukni a zelenou halenku, které vytvořily neotřelou barevnou kombinaci a přitom dokonale ladily. Navíc krásně sedí k jejímu tónu pleti. Skvělý základ doplnila černým opaskem a kozačkami na tenkém podpatku – a ačkoli je léto, počasí připomíná spíš podzim, takže to vůbec nevadilo.
Proč je monochromní černý outfit ověřenou klasikou?
Monochromní černý outfit je módní evergreen, který nikdy nezklame. Černá v jednom tónu působí vždy elegantně, čistě a nadčasově – navíc má nepopiratelný „power effect“. Ať už jde o minimalistický komplet složený z kalhot a saka, nebo o ženské siluety v jemných materiálech, černá barva dodává nositelce sebevědomí a přirozený šmrnc. Právě v monochromním provedení vyniknou kvalita střihu, struktura materiálu a rafinované detaily, které by v barevně roztříštěném outfitu snadno zanikly. Je to volba, která sází na klidnou sílu místo výstřednosti – a pokud je správně provedená, dokáže být stejně zapamatovatelná jako nejvýraznější módní experimenty.
Vyrovnaný výsledek
Verdikt? Toto je vskutku vyrovnaný módní souboj, ze kterého nevychází poražená ani jedna. I když Vagnerová sází na jistotu, jsou za tím léta zkušeností a vypracovaná módní intuice. Ferencová za ní ale nijak nezaostala: její outfit je pro tentokrát víc experimentální, ale projevila v něm neméně dobrého vkusu a módní sebejistoty.
A co si myslíte vy?