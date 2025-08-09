Džínová bitva amerických hvězd: Beyoncé sklízí chválu, Sydney Sweeney kritiku. Proč?

Dvě hvězdy, dva zcela odlišné příběhy. Beyoncé v nové kampani pro Levi’s září v džínách posázených kamínky a dokazuje, že denim může být luxusní. Sydney Sweeney se naopak ocitá v centru reklamní bouře kvůli sloganu, který vyvolal nečekanou kontroverzi – a nakonec i politickou reakci.
Denim tento týden ovládl titulky amerických médií – a to díky dvěma ženám, které mají společné jen to, že patří mezi top hvězdy současné popkultury. Beyoncé v nové kampani pro Levi’s ukazuje, jak může džínovina působit luxusně, smyslně a s odkazem na ikony minulosti. Sydney Sweeney naopak čelí reklamní bouři, kterou rozpoutal nešťastně zvolený slogan pro American Eagle. Zatímco jedna sklízí potlesk za styl a sebevědomí, druhá se musí bránit kritice a nechtěné politické nálepce.
Beyoncé opět dokazuje, že džínovina má v jejím šatníku pořád výsostné místo – a v nejnovější kampani pro Levi’s ji posouvá dokonce na úroveň luxusního glamouru. Oblékla džíny posázené kamínky a přiléhavou denimovou bundu, celý look doplnila blond parukou ve stylu Marilyn Monroe a výsledkem je směs ženskosti a moderní sebevědomé estetiky.
Kampaň navazuje na její nedávný hudební videoklip, kde se objevila u kulečníkového stolu v motelu u silnice, a potvrzuje hluboké partnerství s Levi’s. Podle módních expertů Beyoncé chytře navazuje na legendární džínové reklamy z 80. a 90. let, ale s posunem směrem k mladší, odvážnější generaci zákaznic.
O poznání méně radosti má v posledních dnech herečka Sydney Sweeney, která se ocitla v centru reklamního skandálu. V kampani pro American Eagle zazněl slogan „Sydney Sweeney má skvělé džíny“, jehož výslovnost připomínala slovo „genes“ – tedy „geny“.
Někteří diváci si tuto slovní hříčku vyložili jako problematický odkaz na dědičnost či rasu, což vyvolalo vášnivou diskusi. Reklama byla rychle stažena, ale lavina už byla spuštěna. Situaci navíc okořenila politika – Sweeney je registrovaná republikánka, a tak se jí zastal i Donald Trump, který ji označil za „správný typ celebrity“.
Zatímco Sweeney řeší následky nešťastného sloganu, Beyoncé klidně dál prodává svůj vizuální příběh sebevědomé ženy, která dokáže spojit popkulturní ikonu s nadčasovým denimem. Výsledek? Jeden příběh o triumfu, druhý o tom, jak rychle se módní kampaň může proměnit v PR noční můru.
Zdroj: Profimedia