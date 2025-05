Odhalená kůže, minimum kreativity. Modelky pochopily dress code na Miss po svém

Slavnostní večer Miss Czech Republic 2025 přinesl nejen přehlídku finalistek a známých tváří, ale i festival velmi volného výkladu dress codu Black Tie Creative. Kreativita často spočívala v odhalování co největší plochy kůže, elegance se hledala spíš mikroskopem a skutečně nápadité stylingy byly vzácné jako decentní štras. Mezi uhlazenými róbami, módními přešlapy a několika zajímavými momenty se ale dalo rozeznat, kdo ví, co dělá – a kdo jen doufá, že to projde.

