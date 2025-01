Válka kvůli vlasům. „Pěkná čtyřicítka," vysmívá se Slováková Kočendové

Nejnověji se do sebe tyhle dvě pustily na Instagramu. Žabomyší spor vypukl kvůli úplné maličkosti, a sice že se Kočendová vzdala svých dlouhých blond loken a ostřihala se na mikádo. To si Slováková a její příznivci vyložili tak, že se po ní opičí, a Slováková si neváhala do své sokyně rýpnout. „No a teď se pro změnu miss Čína rozhodla jít na mikádo. Pěkná čtyřicátnice, co myslíte. Sluší," napsala do svých stories Slováková.