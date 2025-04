"Spala s mým manželem," obvinila Agáta Hanychová Kristýnu Leichtovou

Nebyla to však jediná slavná česká žena, do které se Hanychová v nejnovějším díle podcastu opřela. Další je modelka Nikol Švantnerová. Ta si na svém profilu na Instagramu postěžovala, že bude muset strávit tři dny bez své malé dcery. To Hanychovou popudilo na nazvala ji „p*čou“ s tím, že co mají říkat matky jako ona, jež musí „půjčovat děti fotrům“. Jak se zdá, na další války v showbyznysu je zaděláno.