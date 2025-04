Ornella Koktová pohřbila babičku, matku Moniku Binias se chystala nechat vyvést

Binias na poslední rozloučení se svou bývalou tchyní ani nedorazila. Možni proto, že si byla vědomá, že není vítaná. „Celá rodina jsme se báli, aby nedorazila paní Binias. Celý život babičku trápila a byla na ni zlá. Kdyby dorazila, nechala bych ji vyvést, babička by ji na svém pohřbu určitě nechtěla,“ řekla Blesku rázně Ornella. To však její matce nebránilo sdílet vzpomínku na sociálních sítích. „Myslím na tebe, Jaruško, a jednou si to vše řekneme na tom kafíčku, jak jsi říkala. A vždy jsem ti říkala mami,“ napsala Binias ke společnému videu.