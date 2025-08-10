Reklama
Reklama
Reklama

Jaké barvy vám nejvíc sluší? Začněte poznáním sebe sama, pomohou i mobilní aplikace

Blondýnka a brunetka v barevných outfitech
Blondýnka a brunetka v barevných outfitechFoto: Shutterstock
Blondýnka a brunetka v barevných outfitech
Blondýnka a brunetka v barevných outfitechFoto: Shutterstock
Prohlédnout grafiku
Daniela Straková
Daniela Straková

Všimli jste si někdy, že oblečení „z nějakého důvodu“ nevypadá tak dobře, jak by mělo, i když stejné barvy na někom jiném vypadají skvěle? Není to tajemství, ale věda — barva, která vám sluší, je ta, která harmonizuje s vaším tónem pleti, očima a vlasy. Poznejte tajemství barevné typologie od základů. Je to jednodušší, než si myslíte.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Barevná typologie je metoda, která pomáhá určit, jaké barvy nejlépe ladí s vaší přirozenou barvou pleti, očí a vlasů. Cílem je zjistit, které odstíny vás rozzáří, podtrhnou vaši přirozenou krásu a které vás naopak mohou „utopit, přidat vám roky nebo v nich prostě budete vypadat spíš unaveně. Není to módní diktát — je to způsob, jak se cítit výrazněji, mladistvěji a sebejistěji ve vlastních barvách.

Reklama
Tomáš Arsov
Tomáš Arsov

Chyby, trendy i barevná typologie. Kadeřník Tomáš Arsov radí, jak pečovat o vlasy

Móda a krása

Tato metoda pracuje s několika klíčovými prvky, jako je:

  • podtón pleti: teplý (zlatavý, olivový) vs. studený (růžový, porcelánový),
  • barva očí: jestli jsou světlé nebo tmavé, ve studených nebo teplých odstínech,
  • barva vlasů: od světlé blond až po sytě tmavou, zohledňuje se i přirozený odstín, ne jen barvené vlasy.

Barevná typologie neznamená ovšem jednu ucelenou metodu, spadá pod ni hned několik kategorizací a přístupů, ze kterých jsou nejznámější:

Základní roční období: jaro, léto, podzim a zima, přičemž každý typ má své typické barvy, kontrast a sytost.

Případně 12 podtypů, což je detailnější rozlišení ročních období s nuancemi, jako je např. světlé jaro, tlumené léto nebo sytá zima.

Nemluvě o celých moderních systémech, kde se už pracuje i s osobností a stylem – prakticky není stylistky nebo návrhářky, která by si nevytvořila celý vlastní systém, ale tím se nemusíte zbytečně zatěžovat.

K čemu je to dobré?

Reklama

Tato typologie si klade za cíl, že:

  • pomůže vybrat oblečení, ve kterém vypadáte svěže a zdravě,
  • zjednoduší nakupování a kombinování šatníku, 
  • umožní investovat do barevných kousků, které opravdu využijete,
  • může zvednout sebevědomí. Správná barva dělá zázraky. 

Jak poznám, které barvy mi sluší nejvíc?

Pokud nemáte tušení, jestli jste „jaro nebo „zima — nebo jestli to vůbec platí — nezoufejte. Existuje několik cest, jak svůj barevný typ odhalit, i když nejste stylistka. Můžete:

  • využít mobilní aplikace, které podle selfie navrhnou váš typ (např. Dressika, Colorwise.me, My Best Colors),

  • navštívit stylistku nebo vizážistku, které se specializují na osobní barevné poradenství,

  • nebo zkusit domácí testy – pomocí bílého trička, zrcadla a přirozeného světla.

Ať už zvolíte jakoukoli metodu, výsledek vás může překvapit. Někdy se ukáže, že barva, které jste se roky vyhýbala, je vlastně vaším největším spojencem.

A jaké barvy teda sluší vašemu typu? Dozvíte se v galerii.

Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama