Puntíky, proužky, leopard... jak nosit vzory? Správné triky vám uberou kila i roky

Vzory udělají hodně, ale pokud je střih nepadnoucí, nezachrání to ani ten nejchytřeji zvolený potisk. U volnějších střihů se ujistěte, že je pas naznačený (i jen jemným švem nebo páskem), u vypasovaných kousků zas sledujte, aby látka dobře seděla přes prsa, boky nebo ramena.

Naučte se, jak na vzory chytře: co lichotí různým typům postavy, na co si dát pozor a jak s potisky pracovat tak, aby podtrhly přednosti, ne centimetry navíc. Podívejte se do galerie.