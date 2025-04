Chyby, trendy i barevná typologie. Kadeřník Tomáš Arsov radí, jak pečovat o vlasy

Práci v televizi popisuje jako neuvěřitelnou zkušenost, díky které měl pocit, že je na vrcholu své kariéry. Ve skutečnosti však prý šlo teprve o začátek. Později se dopracoval k vlastním produktům, přičemž se stále věnuje proměnám a pečuje o vlasy svých klientů. „Tehdy jsem si opravdu myslel, že mě v životě už nic většího potkat nemůže. Po profesní stránce mi to dalo obrovské množství zkušeností. Získal jsem odbornější přehled, naučil jsem se pečlivě vážit slova, jednat s různými lidmi, trénoval jsem si trpělivost, odhodlání i pracovitost. A co mi to vzalo? Asi svým způsobem část mého soukromí. Jinak mi tahle zkušenost naopak přinesla spoustu nového a hodnotného,” svěřil se s tím, že některé příběhy klientek ho velmi zasáhly. „Nejčerstvější vzpomínku mám teď z natáčení, kdy jsme se po šesti letech vrátili s pořadem zpátky na Barrandov. Hned první díl mě rozplakal. Příběh paní Veroniky byl natolik silný, že mě dojal přímo během natáčení, a to se mi běžně nestává. Proměny mě opravdu naplňují. Baví mě vidět, jak lidem vracíme energii a chuť do života,” uzavírá kadeřník a byznysmen.