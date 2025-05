"Klidně bych brala chlapa s bříškem," říká single Hana Mašlíková

Bývalá modelka také tvrdí, že vzhled už pro ni není tak podstatný, jako byl dříve. „Když jsem byla mladší, tak to určitě bylo mnohem povrchnější, když ta láska začala tím, že mě ten člověk strašně fyzicky přitahoval. Tak to určitě bylo ještě pár let zpátky. Ale potom, nevím, jestli to přišlo s věkem, jestli to přišlo s rozvodem, já to sama nedokážu identifikovat, ale mám to teď úplně naopak. Nejdřív se potřebuju zamilovat do té osobnosti a vzhled vůbec nevnímám. Takže vůbec nepotřebuji sporťáka, můžu mít i chlapa s bříškem. Líbí se mi prošedivělí chlapi, když tam je ta zkušenost a to stáří vidět, tak vlastně se mi to jako líbí a přijde mi to hrozně sexy. Takže už to není tak, že by mě přitahovala jenom ta schránka," popsala své preference Hanka.