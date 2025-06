Nezakrývejte, zvýrazněte! K velkému poprsí patří velký styl: jaké oblečení mu lichotí

Ať už jste větší poprsí zdědila, získala po dětech, nebo se vám postava s věkem proměnila, jedno zůstává stejné – zaslouží si oblečení, které vám padne a lichotí. Nejde o to ho schovávat, ale naučit se ho oblékat tak, aby ladilo se zbytkem postavy a podtrhlo to, co je na vás hezké. Správně zvolený výstřih, střih nebo materiál dokáže zázraky – a tenhle článek vám poradí, jak na to v duchu současných trendů i nadčasového vkusu.