Do Extrémních proměn šli s tím, že plánují rodinu. Po úspěšném zhubnutí se rozešli

Ivan a Bára Deméterovi z Kryr se společně projedli k morbidní obezitě. Důvod byl prostý: svoje společné večery doplňovali velkými objemy jídla a slazenými nápoji. Jak sama Bára říká, jídlo je pro ně způsobem, jak si projevovat lásku. A té je v jejich vztahu požehnaně.

„Známe se odmala. Byli jsme kamarádi, a čím jsme byli starší, tím víc jsme zjišťovali, že k sobě máme blíž. Až to skončilo takhle,“ vypráví o svém pětiletém vztahu Ivan. S Bárou sice nejsou sezdáni, přesto je pojí stejné příjmení, což ona vnímá jako osud. Ačkoli jsou velmi mladí, povedlo se jim dosáhnout na vlastní bydlení, což Ivan vidí jako důkaz, že se dovede o své milované postarat. Oba touží po tom, založit si rodinu, ale brání jim v tom zdravotní komplikace, které se pojí s nadváhou.

Bára zkoušela shodit několikrát, ale potýkala se s jojo efektem. S váhou bojuje odmalička. „Problém s obezitou mám od dětství. Co si pamatuji a také co vidím z fotek, tak ze dvou, ze tří let. A takhle se to se mnou táhne až do dneška. Nikdy jsem nebyla štíhlá,“ zamýšlí se. Po změně velice touží.

Problémy, které obezita obnáší, vnímá i Ivan, který se živí jako sanitář ve všeobecné nemocnici. „Obezita mě omezuje hlavně v práci, kde hodně chodím, a po práci, po té námaze mi tělo dává najevo, že už to prostě nedává,“ říká.

U prvního vážení ukáže váha u Báry 126 kg, u Ivana 129 kg. Jak proběhla jejich proměna? Dozvíte se v grafice.