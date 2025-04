Mladí, zamilovaní, obézní. Do Extrémních proměn jde pár, který touží po miminku

S obezitou bojuje Bára už od útlého věku. „Problém s obezitou mám od dětství. Co si pamatuji a také co vidím z fotek, tak ze dvou, ze tří let. A takhle se to se mnou táhne až do dneška. Nikdy jsem nebyla štíhlá,“ mluví Bára otevřeně.

„Oba vnímáme to, že jsme obézní. Jde nám o to, že nám tenhle stav stěžuje život a nemáme ho kvůli tomu takový, jaký bychom chtěli. Obezita mě omezuje hlavně v práci, kde hodně chodím, a po práci, po té námaze mi tělo dává najevo, že už to prostě nedává,“ říká Ivan, který se živí jako sanitář ve všeobecné nemocnici.