12. 12. Simona
Vnadná Bedřiška z Básníků byla na konci 80. let zatčena. "Jsem trochu snob," říká Bára Štěpánová

Bára Štěpánová
Foto: Profimedia
Bára Štěpánová
Bára ŠtěpánováFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Výrazná a vždycky svá - i tak by se dala charakterizovat Bára Štěpánová. Oblíbená česká herečka, kterou si možná pamatujete jako Bedřišku z filmové série Básníci nebo svéráznou vrchní sestru Babetu z Ordinace v růžové zahradě, slaví šestašedesátiny. Co o této sympatické zrzce ještě nevíte?

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Extravagantní a plná energie, nepřehlédnutelná a svérázná. To je několik málo přívlastků, které bychom ke jménu Bára Štěpánová mohli přiřadit. Česká seriálová a filmová herečka a moderátorka 13. prosince slaví 66. narozeniny. 

Bára Štěpánová
Bára Štěpánová

"Je to rakovina," vyslechla si Bára Štěpánová od manžela

Celebrity

Ve vztahu k mužům jsem doživotní dítě, které potřebuje autoritu, muže, který se o mě bude starat, říká potřetí vdaná herečka, která se netají tím, že ke svému manželovi vzhlíží, ale preferuje oddělené ložnice. Podle ní to nemusí vždy znamenat, že je ve vztahu něco špatně, ale naopak, je to znak určité noblesy.

V sedmé třídě vyhrála konkurz v Semaforu

Bára Štěpánová se narodila 13. prosince 1959 v Praze. Od dětství byla umělecky vedena a měla blízko k hudbě a zpěvu. Matka byla učitelkou, otec působil jako literární vědec a hudební kritik, strýc Rudolf Battěk jako filozof, politik a chartista.

Štěpánová hrála na kytaru, klavír, vystupovala s Kühnovým dětským sborem a jako dítě účinkovala také v operním souboru Národního divadla.

V sedmé třídě ji spolužačky přihlásily na konkurz do divadla Semafor, který vyhrála. Účinkovala ve hře Sladký život blázna Vinckaobjevila se také už jako dítě před filmovou kamerou (seriál Pan Tau 1972 a Slaměný klobouk 1971). V Semaforu působila pět let.

Bára Štěpánová
Foto: Profimedia.cz
