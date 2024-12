"Je to rakovina," vyslechla si Bára Štěpánová od manžela

Na okamžik, kdy jí manžel oznámil špatnou zprávu, Štěpánová nikdy nezapomene. „Seděla jsem ve svém pokoji, zvedla jsem telefon, brečel a řekl mi, že má rakovinu. Říkala jsem si, co budu dělat, že nic nevím. Byla to totální panika,“ popsala herečka. „Míra si vybral variantu operace, akorát řekl, že jediná podmínka je, že chce hrát na trumpetu. Ta muzika je pro něho to nejdůležitější,“ dodala s tím, že její muž po celou dobu léčby nepřestal pracovat.