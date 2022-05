"Nemám žádné kamarádky a dělám vše pro to, abych nebyla oblíbená," tvrdí Štěpánová

"Nemám žádné kamarádky. Strašně se bojím, aby mě někdo nezranil, abych se nedostala do situace, která mi bude nepříjemná. Určitě nejsem člověk, který by se dal všanc," přiznala tento týden otevřeně Bára Štěpánová v pořadu Moje místa.

Herečka si je prý také dobře vědoma toho, že na své okolí často nepůsobí příliš sympaticky. "Nejsem úplně typ, který by byl mezi lidmi oblíbený. Ani pro to vlastně nic nedělám. Naopak, spíš dělám všechno pro to, abych oblíbená nebyla," svěřila se upřímně s tím, že jediným člověkem, který ji zná, je její manžel Miroslav Barabáš. Ani jemu ale není schopná říct všechna svá tajemství.

Kromě partnerského soužití pojí Štěpánovou s Barabášem i pracovní vztah, jelikož Barabáš dělá herečce manažera a velmi často také řidiče, protože Štěpánová na rovinu přiznává, že za volantem není příliš zdatná. "Jsem žena řízená mužem a strašně mi to vyhovuje," usmívá se herečka.

Nebojí se poodhalit i své další vlastnosti. Za ty dobré považuje například schopnost uznat chybu a omluvit se. Za ty horší označuje například svůj chmurný pohled na svět. "Jsem strašně pesimistická. Jak se rozdělují lidi podle toho, jestli vidí sklenici poloprázdnou nebo poloplnou, tak já, když se otevře lahev, tak pro mě je v ten okamžik v podstatě prázdná," pronesla s nadsázkou herečka, která už má i jasnou představu o tom, jak by měl vypadat její hrob. Štěpánová by ráda, aby byl celý porostlý břečťanem a v nějakém odlehlém koutě hřbitova, aby okolo nebylo příliš mnoho jiných hrobů.

K místům posledního lidského odpočinku má velmi silný vztah, ráda na ně chodí a prozradila na sebe, že když vidí zanedbaný hrob s uschlými květinami, neudrží se a musí ho uklidit. "Kdybych nebyla herečka, mohla bych třeba pracovat na hřbitově."