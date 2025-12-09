Přeskočit na obsah
9. 12.
Přejídání u televize nebo věštění budoucnosti. Jaké jsou vánoční tradice celebrit?

Jan Čenský
Jan Čenský
Petra Holakovská

Vánoce jsou časem pohádek, dobrého jídla a hlavně setkávání s nejbližšími. A každá rodina má své vlastní rituály, jimiž si společné chvíle zpříjemňují. Jak to vypadá v některých slavných domácnostech?

Krájení jablíček, lití olova, pouštění skořápek. To je jen zlomek tradic, které ožívají každý rok během Vánoc. Pak jsou ale i ty méně běžné třeba herečka Michaela Tomešová navštěvuje o Vánocích útulky pro zvířátka, aby tam přinesla trochu radosti. Místo dárků pro sebe radši shání ty pro pejsky a kočičky. Na zvířátka myslí o Vánocích i Jan Čenský. Se synem měl hezký zvyk nosit do lesa ovoce a zeleninu pro divou zvěř.

Helena Zeťová
Helena Zeťová

Zcela z jiného soudku je neobvyklá tradice herečky Jane Seymourové, která k vánočnímu stolu zve nejen svoji rodinu, ale i všechny své bývalé, jejich ženy a děti. Která z celebrit se úmyslně přejídá a ve které rodině se dárky rozhodli nebalit? To se dozvíte pohledem do naší galerie.

Dana Morávková

Pro herečku Danu Morávkovou jsou Vánoce vzácnou příležitostí, kdy mohou být s manželem a synem spolu. Na zažitých tradicích příliš nelpí a například na slavnostní tabuli klasického kapra nemají. Naše rodina si udělala novou tradici, že vždy jdeme do Národního divadla na balet Louskáček, prozradila Morávková.

Dana Morávková
Všechny štítky

