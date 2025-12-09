Krájení jablíček, lití olova, pouštění skořápek. To je jen zlomek tradic, které ožívají každý rok během Vánoc. Pak jsou ale i ty méně běžné – třeba herečka Michaela Tomešová navštěvuje o Vánocích útulky pro zvířátka, aby tam přinesla trochu radosti. Místo dárků pro sebe radši shání ty pro pejsky a kočičky. Na zvířátka myslí o Vánocích i Jan Čenský. Se synem měl hezký zvyk nosit do lesa ovoce a zeleninu pro divou zvěř.
Přejídání u televize nebo věštění budoucnosti. Jaké jsou vánoční tradice celebrit?
Vánoce jsou časem pohádek, dobrého jídla a hlavně setkávání s nejbližšími. A každá rodina má své vlastní rituály, jimiž si společné chvíle zpříjemňují. Jak to vypadá v některých slavných domácnostech?
Zcela z jiného soudku je neobvyklá tradice herečky Jane Seymourové, která k vánočnímu stolu zve nejen svoji rodinu, ale i všechny své bývalé, jejich ženy a děti. Která z celebrit se úmyslně přejídá a ve které rodině se dárky rozhodli nebalit? To se dozvíte pohledem do naší galerie.
Dana Morávková
Pro herečku Danu Morávkovou jsou Vánoce vzácnou příležitostí, kdy mohou být s manželem a synem spolu. Na zažitých tradicích příliš nelpí a například na slavnostní tabuli klasického kapra nemají. „Naše rodina si udělala novou tradici, že vždy jdeme do Národního divadla na balet Louskáček,“ prozradila Morávková.
Kate Hudsonová
Americká herečka Kate Hudsonová se netají tím, že je velkou milovnicí Vánoc. „Miluji večírky a miluji vánoční tradice. Myslím, že prostě miluji, když se lidé scházejí a vidím je šťastné. Je to čas, kdy se všichni musí sejít, udělat velké skupinové objetí a užívat si svátky. V těchto chvílích opravdu oslavujeme život,“ říká s nadšením. A prozradila také, že u nich doma se dárky nebalí. „Santa nám dárky nechává venku, ne pod stromečkem. A také je nebalí, protože chce, aby děti hned viděly, co dostaly. Dospělí si u nás v rodině tradičně nadělují nějaké vtipné věci. Takže každý rok vymýšlím něco zábavného,“ sdělila.
Aneta Langerová
Klasické české tradice si během vánočních svátků nenechá ujít zpěvačka Aneta Langerová. „Já jsem vždycky třeba hrozně ráda vylévala olovo. Nebo v naší rodině je hodně dětí, takže jsme třeba pouštěli takové ty skořápky po vodě, když jsme bydleli na Sázavě, tak to tak krásně plulo. A říká se, že ten, komu dopluje ten oříšek nebo skořápka nejdál, tak si může něco přát.“
Reese Witherspoonová
Americká herečka Reese Witherspoonová má Vánoce spojené hlavně s pečením vánočního cukroví. „Na Vánoce nikdy nesmí chybět pečení perníčků a stavění domku z perníku. Pak ho společně zdobíme a je to velká zábava,“ prozradila tajemství pohodových svátků.
Matěj Ruppert
Hrozba vánočních kil navíc rozhodně nezabrání zpěvákovi Matějovi Ruppertovi, aby si užil Vánoce podle svého. „Mám takový rituál, takový obžerský. Já mám úplně nejvíc rád 25. ráno. Já nesnídám cukroví, ale zapnu si telku, nějakou z pohádek a dám si ten studený řízek se studeným bramborovým salátem a nafutruju se tím úplně k zbláznění. Na to se strašně těším.“
Eva Longoria
Vánoce ve znamení hodování má i herečka Eva Longoria. „Všichni připravíme něco k jídlu. Jsou to opravdu kvanta jídla, kterého se přejíme a pak čekáme na Santu. Nemáme tradiční nadělování, kdy se rozbaluje ráno. My už máme dárky třeba v jednu ráno. No a někdy už v tu dobu zkrátka rozbalujeme,“ popisuje svoje svátky Longoria.
Petra Janů
Na klasické Vánoce si zpěvačka Petra Janů moc nepotrpí. „Já doma vánoční stromeček nemám, takže ho ani nezdobím. Jediné, čím si udělám radost, je adventní věnec a zelené jmelí,“ přiznává zpěvačka s tím, že ani tradiční jídlo se u ní moc nenajde. „Kapra jsem nikdy nejedla, takže když žil ještě Michal, dělala jsem k bramborovému salátu candáta, kterého vlastnoručně ulovil. Co zemřel, kupuju si lososa. Bramborový salát však dělám pořád.“
Gabriela Lašková
Moderátorka Gabriela Lašková se na Vánoce těší o dost více od doby, co se stala maminkou. Spolu s manželem a syny dodržují spoustu zvyků. „Jablíčko nesmí chybět nikdy, respektive u stolu na Štědrý večer, a lití olova si dopřejeme taky, ale myslím, že to máme spíš pro takovou legraci. Jak je to teď už dostupnější, tak to máme spíš pro legraci a mám pocit, že všem vyšel podobný osud, nicméně zatím nám to hrálo do karet,“ říká moderátorka, pro kterou je nejdůležitější, že jsou všichni pohromadě.
Jane Seymourová
Jako bývalá partnerka, kterou by si mnoho mužů přálo, se projevuje herečka Jane Seymourová. Na Vánoce totiž k sobě domů zve nejen současnou rodinu, ale také ty, se kterými v minulosti žila. „Všichni ex a jejich ženy a děti se společně sejdou. Je to zábava,“ prohlašuje s jistotou.
Jan Čenský
Jiné tradice než dříve má herec Jan Čenský. Zatímco dříve se vše točilo kolem dětí, dnes už myslí více na sebe. „My jsme s malým synem, teď už je to velký kluk, chodili dávat zvířátkům do lesa ovoce a zeleninu, což byl takový hezký výlet. No a pak se to trošku vyměnilo a vždycky ve 12 hodin se s přáteli jednou za rok potkáváme na hradě.“
Will Smith
Americký herec Will Smith přiznává, že vánoční svátky jsou pro něj hlavně o tom, aby udělal pohodu pro svou manželku. „Když přijdou Vánoce, je to čas pro mámu a každý dělá přesně to, co maminka řekne, a to mezi 22. prosincem a prvním lednem.“
Michaela Tomešová
Na tvory, kteří neměli v životě příliš štěstí o svátcích, nezapomíná herečka Michaela Tomešová s rodinou. Z pomoci zvířátkům si udělali hezkou tradici. „My chodíme na Štědrý den podpořit útulky, protože si dárky mezi dospělými nedáváme a obdarováváme ty pejsky. A samozřejmě máme malé děti, takže jablíčko, lití olova, svíčky a dřív jsem si házela bačkorou,“ popsala herečka.
Monika Žídková
Miss ČR 95 a Miss Europe Monika Žídková se se svou rodinou drží zajetých zvyků. „Večeři máme klasickou – kapra. Děti nemají rády bramborový salát, tak k tomu jedí chleba. Šupiny z kapra si pak dávají do pokladničky a u stromečku zpíváme koledy."
