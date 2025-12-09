Manželka Patrika Hezuckého, který zemřel v pátek 5. prosince, Nikola Hezucká našla dva dny po jeho odchodu sílu sdělit fanouškům, co jejího manžela zabilo. „Nádor neznámého původu, který se bohužel odhalil až ve chvíli, kdy tiše metastazoval do jater,“ napsala na svém profilu na Instagramu s tím, že krutou diagnózu si vyslechli 4. září. Hezucký přesto bojoval ze všech sil, i když i podle lékařů byly šance na přežití v podstatě mizivé.
Hezucký podle lékařů v podstatě neměl šanci přežít. Přesto byla v plánu radikální léčba
Ze smrti moderátora Patrika se jeho blízcí ani jeho fanoušci stále nevzpamatovali. Na veřejnost se dostávají další děsivé informace o tom, s jak zákeřnou nemocí vlastně statečně bojoval.
„Jde o nádory vzácné, ale velice agresivní, které mohou během několika týdnů metastazovat do různých orgánů,“ vysvětlil pro iDnes ředitel Masarykova onkologického ústavu prof. MUDr. Marek Svoboda, PhD., to, proč je tento druh rakoviny tak zrádný. Jakoukoliv léčbu ztěžuje i to, že lékaři neznají lokalizaci a druh původního nádoru. „Tato informace je přitom velmi důležitá pro volbu správné protinádorové léčby,“ upozornil profesor Svoboda. Proto pacienti, kterých je u nás s touto diagnózou ročně asi sedm set, nemají příliš nadějné vyhlídky.
„Šance na přežití nejsou příliš velké, v průměru se pohybují od čtyř do šesti měsíců. Jen patnáct až dvacet procent pacientů má příznivější vyhlídky na přibližně jeden až tři roky,“ prozradil lékař neveselou statistiku, kterou potvrzuje i případ Patrika Hezuckého. Přesto se Svoboda snaží neztratit naději a zmiňuje i příklad mladého muže, kterého má v péči už tři roky a který se pomocí léčby dokázal zbavit všech metastáz, které měl původně v celém těle.
Jistou naději měl podle kamaráda Miloše Pokorného i Hezucký. Ještě ve čtvrtek 27. listopadu se mluvilo o možnosti radikální léčby. „Tehdy ještě svitla jiskřička naděje na léčbu. Samozřejmě by muselo být mnoho okolností, které by do sebe zapadly… Ale zvažovala se ještě možnost Patrika zavézt do Protonového centra,“ řekl Blesku Pokorný s tím, že součástí měla být i velmi silná chemoterapie. Bohužel k tomu ale už nedošlo. „V neděli pak ale přišel primář z Homolky a řekl, že velká chemoterapie už nepřipadá v úvahu. A všechno se muselo zrušit… Prostě to už nebylo reálné,“ povzdechl si Pokorný.