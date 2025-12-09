Nemoc byla moderátorovi Patriku Hezuckému diagnostikována pouhé tři měsíce předtím, než agresivní formě rakoviny podlehl. Protože téměř tři desetiletí patřil mezi hvězdy rádia Evropa 2 a byl oblíbeným bavičem, byl zájem o jeho zdravotní stav enormní. Lidé se pídí po informacích i nyní, když už bohužel není mezi námi.
"Byl to jen druhořadý moderátor," obul se do Hezuckého pirátský politik
V pátek 5. prosince zasáhla všechny, kdo měli rádi moderátora Patrika Hezuckého, zpráva o tom, že brzy odpoledne podlehl rakovině. Ne všichni jsou ale schopni udržet pietu.
Nemoc byla moderátorovi Patriku Hezuckému diagnostikována pouhé tři měsíce předtím, než agresivní formě rakoviny podlehl. Protože téměř tři desetiletí patřil mezi hvězdy rádia Evropa 2 a byl oblíbeným bavičem, byl zájem o jeho zdravotní stav enormní. Lidé se pídí po informacích i nyní, když už bohužel není mezi námi.
Najdou se ale i tací, kterým je to proti srsti a svou nevoli vyjádří způsobem, který nepatří k nejuctivějším. Mezi takové patří i politik patřící k Pirátské straně Tomáš Kapler. Ten pouhé dva dny po smrti Hezuckého sdílel na sociální síti X příspěvek, který mnohé pobouřil. „Budu teď asi znít hnusně, ale 49krát Hezuckého jméno na homepage iDnesu, 28 článků (některé se opakují), vážně? Před pár měsíci o něm nikdy nikdo nepsal, druhořadý moderátor jedné z šou na čtvrtém nejposlouchanějším rádiu. RIP,“ napsal na svém profilu. Možná ale i jemu později došlo, že přestřelil, protože záhy toto vyjádření smazal.
Není to ale poprvé, co se někdo z této politické strany vyjádřil velmi nevhodně po úmrtí mediálně známého člověka. Ještě dříve to byla poslankyně Olga Richterová v době, kdy při nehodě vrtulníku zahynul jeden z nejbohatších Čechů Petr Kellner. „Po pádu vrtulníku zemřel nejbohatší Čech Petr Kellner. Další připomenutí, že peníze nejsou vše, mnohdy spíš naopak. Soustrast pozůstalým a nám všem,“ napsala tehdy politička, která se následně za svůj výrok omluvila. „Byla to chyba. Nevyjádřila jsem to dost jednoznačně. Chtěla jsem vyjádřit to, jak jsme všichni křehcí, smrtelní. Je mi líto, že jsem to nenapsala dost přesně, ohleduplně, nicméně chyby děláme všichni,“ sypala si popel na hlavu.
Jestli podobnou reflexi projeví i její kolega, se teprve uvidí. Každopádně všichni, kdo měli Hezuckého rádi, čekali na oznámení, kdy proběhne poslední rozloučení. To se uskuteční v pátek 12. listopadu, tedy přesně týden od jeho smrti. V ten den proběhne i vzpomínkové vysílání na jeho domovské rozhlasové stanici.