7. 11. Saskie
Tragická smrt Heleny Zeťové otřásla Českem. Dnes by bylo rebelce českého popu 45 let

Helena Zeťová
Helena ZeťováFoto: Profimedia
Daniela Straková
Daniela Straková

Mladá, neklidná a talentovaná. Tak by se daly popsat počátky kariéry Heleny Zeťové, která již v patnácti letech odešla z domova, aby se mohla věnovat hudbě. Loni před Vánoci ale všechny šokovala její nečekaná smrt, když vypadla z okna. Dnes by slavila 45. narozeniny.

Helena Zeťová byla v české pop music zjevením. Trio Black Milk, kterého byla výraznou součástí, vystřelilo začátkem milénia jako raketa a slibně vypadala i její sólová dráha, kterou odstartovala hitem Impossible. Zpěvačka si ale překvapivě zvolila Řecko jako svůj druhý domov. Mezi ním a Českem pendlovala dlouhých osmnáct let, než se rozhodla usadit se v rodných Beskydech. Právě tam ale i nečekaně přišla o život. Připomeňte si život zpěvačky s chraplavým hlasem, která by dnes slavila 45 let.

ČTĚTE TAKÉ: Zpěvačka Helena Zeťová je po smrti

Brzké začátky

Helena Zeťová se narodila 7. listopadu 1980 ve Valašském Meziříčí. Své dětství strávila v Beskydech, kde vyrůstala s matkou a nevlastním otcem Leškem Semelkou. Semelka začal s nimi žít, když Heleně bylo deset let a hudebník skromně přiznal, že na její zpěvecké kariéře měl snad i malý podíl. Talent v ní poznal okamžitě jeho nevlastní dcera podle něj měla mimořádný hlas, dokonce až světové úrovně.

