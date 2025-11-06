Helena Zeťová byla v české pop music zjevením. Trio Black Milk, kterého byla výraznou součástí, vystřelilo začátkem milénia jako raketa a slibně vypadala i její sólová dráha, kterou odstartovala hitem Impossible. Zpěvačka si ale překvapivě zvolila Řecko jako svůj druhý domov. Mezi ním a Českem pendlovala dlouhých osmnáct let, než se rozhodla usadit se v rodných Beskydech. Právě tam ale i nečekaně přišla o život. Připomeňte si život zpěvačky s chraplavým hlasem, která by dnes slavila 45 let.
