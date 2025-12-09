Přeskočit na obsah
9. 12.
Hájek to schytal kvůli rýpavému komentáři. "Žádná další šance nebude," píše Belohorcová

Zuzana Belohorcová, Vlasta Hájek
Foto: Profimedia
Zuzana Belohorcová, Vlasta Hájek
Zuzana Belohorcová a Vlasta HájekFoto: Profimedia
Rozvod Zuzany Belohorcové a Vlasty Hájka nabírá na obrátkách i na sociálních sítích. Stačil jediný rýpavý komentář o jejich společné vile a mezi někdejšími partnery se rozhořela ostrá, veřejně sledovaná výměna názorů, která nenechala klidnými ani jejich fanoušky.

Manželství bývalé moderátorky Zuzany Belohorcové a Vlasty Hájka je nenávratně zničené. Vše se začalo hroutit, když se provalila Hájkova nevěra se zaměstnankyněmi realitní kanceláře, kterou Hájek až donedávna vlastnil právě s Belohorcovou. 

Zuzana Belohorcová, syn, dcera
Zuzana Belohorcová, syn, dcera

"Otce nikdy neztratí, ale dobře ví, kdo z rodičů se jim věnuje," říká Belohorcová

Celebrity

Detaily Hájkových záletů zveřejnila Ornella Koktová v podcastu, který má s Agátou Hanychovou. „Máme pár známých, kteří mu svěřili svůj byt, aby ho pronajímal, když oni tam zrovna nejsou. No a začalo jim být divný, že ten jejich byt furt není pronajatej, co se děje,“ vyprávěla Koktová s tím, že od Hájka majitelé nemovitostí slýchali výmluvy typu, že se klientům na bytě něco nelíbilo nebo že požadovaná částka byla příliš vysoká. „No a jeden člověk tam dal fotopasti a hádejte, co zjistil? Že je to Vlasty šmajchlkabinet. Nevzal tam jednu makléřku, ale kromě jedné všechny. A tu jednu tam prý nevzal, protože byla tlustá a nelíbila se mu. To je strašný,“ šokovala svým tvrzením Ornella.

A přestože byla Belohorcová očividně ponížená manželovým chování, snažila se vždy zachovat  důstojnost a k celé kauze se moc nevyjadřovala. Přesto se dá vypozorovat, že vztahy mezi bývalými partnery nejsou ideální a rozhodně se nerozešli jako přátelé. Naposledy napětí probublalo v komentářích na Instagtamu. Tam Belohorcová sdílela záběry z terasy vily, kde sice zatím stále žijí, ale současně se ji snaží prodat. K tomu si Hájek neodpustil rýpavý komentář. 

„Pěkně jsem to postavil, viď?“ komentoval Hájek video své stále ještě manželky a přidal emotikon člověka s pokrčenými rameny a pusu, která vyznívala spíše ironicky. Na to ale zareagovali fanoušci Belohorcové s tím, že vilu možná postavil, ale manželství rozbil. A to už do debaty vstoupila i bývalá moderátorka. „Přesně tak. Ale tak to mělo být. Dýchá se mi teď krásně Svobodně,“ napsala Zuzana. V dalším komentáři už ale vyslala jasný a ostrý vzkaz: „Žádné další šance se nerozdávají.“ Tím jednoznačně odpověděla těm, kteří si přejí, aby se dvojice ještě usmířila. 

Video: Michaela Lišková

Zdroj: Instagram Zuzany Belohorcové

Všechny štítky

