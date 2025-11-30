I když je Jan Čenský známý především jako pohádkový princ, seriálový doktor i oblíbený moderátor, jeho soukromý život je zahalen tajemstvím. Už více než tři desítky let je ženatý s Danou Čenskou — ale veřejnost ji prakticky nikdy nevídá po jeho boku. Přezdívá se jí proto „paní Columbová“.
„Paní Columbová“ Jana Čenského: žena, kterou 36 let skrýval před světem, teď ukazuje odvážné akty
Ačkoliv je Jan Čenský jednou z nejznámějších tváří českého showbyznysu, po jeho boku už 36 let stojí žena, kterou veřejnost téměř nevídá. Dana Čenská se stáhla do ústraní dobrovolně, přesto má fascinující příběh — od zvládnutí manželských krizí po vlastní výtvarnou tvorbu, kterou nyní vystavuje. Proč se tak dlouho ukrývala? A co na ní její muž obdivuje dodnes?
Proč zůstávala v ústraní?
Podle dostupných informací je jedním z důvodů, proč Dana Čenská nikdy nevyhledávala záři reflektorů, její přirozená skromnost a také přesvědčení, že jedna známá tvář v rodině stačí. „Nechci, aby si na mě lidé ukazovali,“ řekla v rozhovoru pro AhaOnline.cz. Navíc oba — Dana i Jan — prý raději tráví čas v klidu, ve dvou, nebo v rodinném kruhu. Čenský otevřeně přiznává, že práce ho drží často mimo domov, a pro něj je podle vlastních slov právě domácí atmosféra tím, co dělá jejich vztah stabilním.
Společných fotografií Jana a Dany Čenských na internetu moc nenajdete – a když už, Dana na nich často vypadá úplně jinak. O to výjimečnější bylo, když se objevila na akci v pražském Divadle U Hasičů. Nepřišla kvůli premiéře manželova představení, ale jako vystavující autorka na vernisáži obrazů. „Nechala jsem se přemluvit Petrem Salavou, abychom společně vystavovali,“ svěřila se deníku Aha!. K malování ji přivedla životní změna, když se s Honzou přestěhovali do Pyšel. „Měla jsem na sebe víc času. Chodila jsem do kurzu Pyšelské ženy malují a zůstalo mi to. Nejvíc maluju, když je manžel pryč,“ prozradila Dana. Aktuální expozice je už její čtvrtou společnou výstavou.
Jak jejich příběh začal
Začátek jejich vztahu rozhodně nepřipomínal lásku na první dobrou z obou stran. Zatímco Janovi se Dana líbila hned, ona o něj zpočátku velký zájem nejevila a herec musel zabojovat. „Zaujala mě na první pohled, ale od její nejlepší kamarádky se mi hned dostalo varování, abych si nedělal naděje, že na ni nemám. A to jsem nemohl nechat jen tak. Sebral jsem odvahu, začal se dvořit a vyšlo to,“ vzpomíná na jejich seznámení. Později se jejich vztah otřásl pod tlakem článků o údajných nevěrách a Jan měl pocit, že o manželku bojuje podruhé, tentokrát proti bulváru a pochybnostem. S odstupem času ale mluví o Daně jako o nesmírně chápavé partnerce. „Moje žena je velmi tolerantní. Už prostě ví, že když míjíme dvě holky zezadu, tak se vždycky nějakým způsobem podívám, jak vypadají i z druhé strany,“ říká dnes s úsměvem.
Vše vždy růžové nebylo
O jejich manželství se ale opakovaně šuškalo, že herec nemá oči jen pro svou ženu. V listopadu 2008 byl nakonec přistižen při údajném románku s květinářkou Janou K. On celou situaci popisoval jen jako nevinnou oporu ve chvíli, kdy to potřebovala – „polibek útěchy“. „Naše vztahy nikdy nevybočily z běžných mezí, i když jsme občas v Praze zašli na kávu,“ potvrdila jeho slova květinářka. „Byla to zkratová reakce. Který chlap by nedal pusu a neobejmul dámu, když je jí do pláče? Pro moji ženu je to po devatenácti letech manželství velmi složitá situace. Doufám ale, že kvůli bulváru o rodinu nepřijdu,“ vysvětloval tehdy Čenský. „Bolí to. Bude trvat dlouho, než opět najdeme plnou pohodu a vzájemnou důvěru,“ doplnila tehdy Dana Čenská.
Syn Matyáš
Herec se sice v soukromí obklopuje sympatickou rodinou, na veřejnosti je ale vídáme jen zřídka. Jeho žena Dana působí jako malířka a zároveň jako filmová skriptka. Ve štábu zastává velmi důležitou roli – hlídá návaznost jednotlivých záběrů a scén. Sleduje, aby vše sedělo od rekvizit přes kostýmy až po detaily v ději, a divák tak neměl pocit, že něco „nesedí“.
Syn Matyáš se vydal vlastní uměleckou cestou. Profiluje se jako svatební fotograf, ale fotí i nemovitosti, firemní zakázky, portréty a klidně před objektiv postaví i domácí mazlíčky. Talent i ambice má zjevně po rodičích. Jan Čenský ostatně dává práci přednost téměř vždy – na svatbu s Danou si odskočil mezi dvě představení, u Matyášova porodu, maturitního plesu i promoce chyběl. Syn vystudoval americkou školu a rok strávil v australském Sydney. Podle otce ho ale svět showbyznysu neláká, je spíš introvertní a vyhovuje mu zůstat za fotoaparátem, ne před kamerou.