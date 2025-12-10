Po letech znovu bok po boku: Felix Slováček vyrazil po křtu CD na večeři s bývalou partnerkou

Felix Slováček představil včera veřejnosti své nové vánoční album s názvem Andělské Vánoce a křest si nenechala ujít řada známých tváří z jeho okolí. Mezi hosty se objevili například jeho syn Felix Slováček mladší, Vlasta Kahovcová, Andrea Čunderlíková, Tereza Mátlová, Jiří Štěpnička a mnoho dalších osobností. Nechyběla ani výtvarnice Lucie Gelemová, se kterou hudebník tvořil pár dlouhých sedm let.
Felix Slováček představil světu své nové vánoční album Andělské Vánoce a křest přilákal řadu známých osobností. Mezi hosty se objevila i jeho bývalá partnerka Lucie Gelemová, s níž se po letech znovu ukázali ve společnosti. Fotografové dvojici zachytili nejen na akci, ale i při společném odjezdu z centra Prahy.
Ačkoliv od jejich rozchodu uplynuly už čtyři roky, bývalá dvojice se v poslední době znovu objevuje ve společnosti. Stejně tomu bylo i tentokrát – Lucie seděla přímo u stolu Felixe Slováčka a bylo patrné, že si společnost jeden druhého užívají. Fotografové deníku Blesk je navíc zachytili i při odchodu z restaurace, kdy se oba snažili působit dojmem, že odcházejí každý zvlášť.
Zdání však klamalo. Podle Blesku Gelemová po chvíli nastoupila do Felixova vozu a společně zamířili k vile, kde hudebník žije se svou manželkou Dagmar Patrasovou. Ta se křtu nezúčastnila, protože se po tragickém úmrtí dcery Aničky (†29) stále vyhýbá společnosti. Ani pobyt ve vile však netrval dlouho – Felix se krátce nato vrátil zpět do auta, kde na něj Lucie čekala na zadním sedadle, a společně znovu odjeli. Tentokrát zamířili na večeři do jednoho z oblíbených pražských podniků.
Vztah Gelemové a Slováčka
Felix Slováček a Lucie Gelemová spolu začali chodit v roce 2015. Gelemová tehdy v rozhovou pro Blesk uvedla, že jejich vztah byl vážný: „Náš vztah trvá již 4,5 roku, z toho téměř dva roky žijeme v jedné domácnosti.“ Dvojice ale čelila kritice a tlaku médií, zejména kvůli velkému věkovému rozdílu a skutečnosti, že Slováček byl stále formálně ženatý s Patrasovou. Gelemová tehdy otevřeně odmítla některá obvinění a kritiku: podle ní řada bulvárních článků, které se o páru psaly, vycházela z „nepravdivých vyjádření“ Patrasové a spekulací.
Veřejně rozchod oznámili rozchod v květnu 2021. Gelemová tehdy uvedla, že rozchod je jejím rozhodnutím — chtěla se vzdálit pozornosti médií, toužila po klidu a návratu ke svým kořenům v jižních Čechách. Slováček sám řekl, že i když vztah skončil, nehodlá se vrátit ke své manželce Patrasové. Místo toho plánoval bydlet u svého syna.
I po oficiálním konci vztahu zůstali Gelemová a Slováček „dobrými přáteli“. V rozhovorech sama Gelemová několikrát přiznala, že Slováčkovi na dálku radí a má o něj starost. „Felix je stále velmi pracovitý, hodně cestuje a mám o něj strach,“ řekla Blesku. V listopadu 2024 vzbudilo pozornost veřejnosti jejich společné setkání na narozeninové oslavě známého podnikatele. Oba přišli společně a později je fotoreportéři zaznamenali odcházet bok po boku. To znovu rozpoutalo spekulace o možném obnovení vztahu, nicméně Gelemová i Slováček opakují, že už nejsou pár — vystupují jako přátelé.