9. 12.
Milovník žen a kokainu Hugo Haas dosáhl úspěchu v Hollywoodu. Tam toužil po Praze

Hugo HaasFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Po mnichovské dohodě zradili oblíbeného herce Huga Haase Češi. Se ženou emigroval, smrt otce a bratra v koncentráku jej ale pronásledovala ve snech a uhnala mu astma. Dnes je to rovných 55 let od jeho smrti – osudnými se mu stala vařená vajíčka.

Nebyl to krasavec na první pohled, ale vysoká, statná postava, charisma a v neposlední řadě talent a suchý humor udělaly z Huga Haase jednu z hlavních filmových hvězd první republiky. Život na vysoké noze si užíval, zejména v podobě nekonečné záplavy milenek Titinek, alkoholu, který tekl proudem, a také jistého bílého prášku. Začátek války a protektorát však tomu udělaly průtrž a z Haase se stal vyděděnec, který musel emigrovat.

Adina Mandlová
Adina Mandlová

Hříchy první republiky: Mandlová, Haas i Baarová podlehli kouzlu kokainu. Nebyli sami

Celebrity

Neztratil se ani ve světě a kariéru udělal i v Hollywoodu. Ve Spojených státech se přesto necítil nikdy úplně doma. Proto se vrátil do Vídně, kde se mu osudnou stala banální věc večeře v podobě vařených vajíček… Od jeho smrti letos uplynulo rovných 57 let. Na trpký osud Huga Haase, jeho hříchy i osudové chyby se podívejte do naší galerie.

ČTĚTE TAKÉ: Baarová popletla hlavu Burianovi i Goebbelsovi. Ďáblova milenka skončila sama

1234510
Fašismu ho připravil o všechno

Hugo Haas kvůli fašismu přišel o všechno do té doby populární herec dostal kvůli svým židovským kořenům zákaz účinkovat ve filmech i divadle, byl mu odňat majetek a přišel i o členy rodiny v koncentračním táboře, což ho po letech pronásledovalo ve špatných snech. Udělal sice kariéru v Hollywoodu, dožít tam ale nechtěl. Proto se vrátil aspoň do Vídně, kde se chodil alespoň na nádraží dívat na vlaky mířící do Čech.

Krátce po týdenní návštěvě Prahy se mu ale osudnou stala banální věc večeře v podobě smažených vajíček… Od jeho smrti dnes uplynulo rovných 57 let.

