„Mateřství nekončí osmnáctým rokem dítěte, matka jste navždycky. Pro mě jsou a budou děti vždycky na prvním místě. Před prací i před partnery. Naštěstí moje děti už mají řidičáky, umějí si uvařit, dokážou vydělat i nějaké peníze, ale vědí, že tu je pořád někdo, za kým mohou přijít, když jim je zle, kdo přispěchá, pomůže, odveze vnouče, když matka nemůže. Se mnou bydlí jen nejmladší dcera Kordulka a té už je dvacet,“ říká herečka Veronika Žilková, která má pro své potomky, jejich děti a partnery dveře stále otevřené a ti toho hojně využívají.
"Nikdy nemám prázdné hnízdo," říká Žilková a chystá na Vánoce útěk od rodiny
Herečka Veronika Žilková je matkou na plný úvazek i přesto, že jsou všechny její děti dávno dospělé. Ráda si ale vyhradí čas jen sama pro sebe a únik od rodiny plánuje i během letošních vánočních svátků.
„Z mého hnízda nikdo nevylítává, tam je furt plno! Tak například včera jsem přišla domů, na kanapi ležel čtrnáctiletý vnuk Kryšpín a povídá: „Babi, kde seš tak dlouho?“ A já na to: „Přece v divadle,“ a on: „Ale já si s tebou potřebuju povídat!“ A od toho babička je, aby si povídala a naslouchala. Tím chci říct, že děti z hnízda nevylétly, to hnízdo se stále zaplňuje. I těmi, které si mé děti přivedou. Prázdné hnízdo nehrozí, někdy se tam sama nevejdu," směje se Žilková, která čas od času potřebuje být sama a jejím únikem od společnosti jsou výlety na lyže, což je její oblíbený sport.
„Objevila jsem výbornou cestovku – ráno v šest ve všední den si sednete do autobusu a odvezou vás do střediska, kde celý den lyžujete, a pak vás naberou a večer zase vysypou u metra. S sebou nikoho z rodiny neberu. ,Babi, já bych jel s tebou.‘ Ne, jedu sama! Tohle jsou moje úniky,“ popisuje herečka chvíle, kdy je spokojená. Její dospělé děti to respektují, i když samozřejmě mají o maminku strach, protože i když na to nevypadá, je v seniorském věku. „Lyžuju už půl století, tak snad ten kopec bez újmy ještě sjedu. Jezdím rozumně, mám kryt na helmě, abych si nerozsekala obličej, ale stejně tak do vás může někdo strčit v metru. To už je osud. Nedělám věci, které bych nezvládla. Malér by byl, kdybych tam jela autem, protože jsem příšerná řidička,“ zlehčuje jejich obavy v rozhovoru pro iDnes.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Veronika Žilková po boku Ivana Hubače: „Nikdy jsem nezažila od partnera takové dobro“
K velké rodině patří i bujará oslava Vánoc a tu si pochopitelně Žilková nenechá ujít. „Štědrý den strávím s rodinou, usmažím kapra a pak všem zmizím. Jako puberťák si vezmu lyže na ramena a odjedu se svým přítelem Ivanem Hubačem na týden do karavanu, do hlubokého sněhu mimo republiku. Do Čech se vrátím odehrát silvestrovské představení Mýdlového prince a pak budu v tom svém úniku do hor zase pokračovat. Tohle je moje ideální představa Vánoc, doufám, že všechno klapne!“ prozradila svoje plány na sváteční dny.