Nemanželská dcera Ladislava Mrkvičky na scéně září. Průchová má po tátovi talent i charisma

Týna Průchová vyrůstala jen s mámou, která pracovala na Barrandově jako skriptka. „Když jsem se narodila, měla jsem tolik černých vlasů, že si lidé mysleli, že mám paruku,“ vzpomíná s úsměvem.
Dětství bez táty, ale s fantazií a diktafonem
Dětství měla plné her, příběhů a představivosti, ale do žádných dětských rolí ji maminka obsadit nenechala. Dobře věděla, jak náročné může být natáčení pro malé děti. Zlom nastal, když Týna dostala diktafon. „Se sestřenicí jsme celé léto nahrávaly příběhy, pohádky a horory. To asi rozhodlo,“ vzpomíná pro časopis Matka a dítě. Netrvalo dlouho a maminka ji přihlásila do Dismanova rozhlasového dětského souboru, kde poprvé objevila kouzlo divadla.
Malinký tatínek z pohádek a velká prázdninová rodina
Slavného otce začala vnímat až ve chvíli, kdy ho viděla v televizi. „Přišlo mi divné, že je tak malinký,“ směje se a přidává úsměvnou vzpomínku: „Nejdřív jsem si myslela, že ho zmenšují. A pak mě trápilo, že nikdy nehraje prince, ale ševce nebo vodníka."
Mrkvička, jeden z nejvýraznějších českých herců své generace, byl pro Týnu spíš tátou z dovolených. „Nevyrůstala jsem s ním, ale jezdili jsme spolu na chalupy, výlety a k moři. Když jsme se všechny jeho rodiny začaly vídat, zjistila jsem, že mám čtyři bratry,“ říká s tím, že dnes se všichni sourozenci scházejí.
Ladislav Mrkvička: Legendární herec s bouřlivým osudem
Ladislav Mrkvička (†81) patřil k nejuznávanějším českým hercům, televizní diváci jej naposledy mohli vidět jako učitele Kintzla v oblíbeném seriálu Policie Modrava. Byl členem Divadla Na zábradlí i činohry Národního divadla, později působil jako pedagog na DAMU. Kromě úspěšné kariéry měl však i velmi složitý osobní život.
Měl pět dětí – nejstaršího Tomáše z mladické lásky, který s matkou emigroval do Belgie. S první manželkou Ivanou Kopeckou pak syny Jana a Jakuba, nemanželskou dceru Týnu Průchovou a nejmladšího syna Matěje z druhého manželství s Alenou Kotibovou. Nejvíce si vyčítal to, že nedokázal syna Jakuba uchránit od drogové závislosti. Netajil se ani tím, že se cítil jako špatný otec. „Už to nezměním,“ říkával s trpkostí. S tímto pocitem se nikdy úplně nesmířil.
Mrkvička trpěl Parkinsonovou nemocí, ale až do posledních let byl aktivní. Zemřel náhle o Vánocích 2020, když se nakazil covidem. „Byl zrovna v kontaktu se studenty, zkoušeli v bytech, protože DAMU byla kvůli pandemii zavřená. Nechtěl do nemocnice. Pak upadl, zlomil si nohu a tím se tam nakonec dostal. Rozběhl se u něj zápal plic,“ osvětlila Týna poslední okamžiky tátova života v rozhovoru pro Nedělní Aha!
Herectví navzdory obavám
Ačkoliv Mrkvička sám působil jako pedagog na DAMU, dceru k herectví nevedl. Naopak – měl obavy. „Nechtěl, abych byla herečka. Bál se, že budu nešťastná,“ říká Týna. Na DAMU se nakonec dostala až napotřetí – stejně jako kdysi její otec. „Poprvé jsem skončila těsně před cílem, podruhé mi profesorka říkala: ‚Běž dělat něco jiného, budeš nešťastná.‘ Ale já věděla, že nebudu,“ směje se. Nakonec vystudovala činoherní herectví v ročníku Borise Rösnera. Už tehdy ji lákalo dobrodružství – udělala si kapitánské zkoušky na plachetnici a vyrazila na moře. „Baví mě cestovat, lézt po horách, spát pod širákem. Ty dětské sny si pořád plním,“ usmívá se.
Jak žije dnes
Dnes je Týna Průchová doma hlavně ve Vršovickém divadle MANA, kde hraje v několika inscenacích. Činná je také v dabingu a rozhlase. Televizní diváci ji mohli vidět v Policii Modrava, Specialistech a v současné době také v reklamě známé značky, kterak váhá, zda zakoupit prvotřídní brotvajlery. Herectví ji obohacuje, dává možnost prožívat různé emoce, být jinými lidmi a zároveň sama sebou. A i když si někdy vzpomene na tátovo varování, ví, že on sám by měl radost, kdyby ji dnes viděl. „Táta mě nikdy moc nechválil. Ale když po premiéře jen řekl ‚Byla jsi dobrá‘, věděla jsem, že to myslí vážně. A to pro mě bylo nejvíc,“ řekla pro Nedělní Aha!
Především je ale Týna mámou dvou holčiček, které má s kolegou, hercem Matějem Andělem ze Švandova divadla. Společně jezdí na vodu, běžkují, lezou po skalách. „Chci, aby poznaly radost z dobrodružství stejně jako já,“ svěřila se Týna v rozhovoru pro Nedělní Aha!
Týna Průchová dokazuje, že jít ve stopách slavného rodiče neznamená ztratit sama sebe. Naopak – když má člověk odvahu, lásku k tomu, co dělá, a zdravou dávku humoru, může i slavné jméno proměnit v inspiraci.
