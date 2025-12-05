Od poloviny listopadu je moderátor Patrik Hezucký hospitalizovaný v benešovské nemocnici, kde u něj všechen možný čas tráví jeho manželka Nikola Hezucká. Z manželova pokoje odchází pouze na nezbytně nutnou dobu, aby se mohla postarat o jejich šestiletého syna Olivera, který se o svého tatínka moc bojí. Až dosud se k vážné nemoci Hezuckého moc nevyjadřovala.
"Už ho nic nebolí," říká o stavu Hezuckého jeho manželka. S okolím už Patrik nekomunikuje
Poté, co zprávy o stavu Patrika Hezuckého přicházely ze strany jeho přátel, se rozhodla promluvit i moderátorova manželka Nikola Hezucká. A z jejích slov mrazí.
„Patrikův stav je neměnný. Ale teď jsme upravili medikaci tak, že už ho vůbec nic nebolí,“ řekla Blesku zkroušeně Nikola a je tak jasné, že zprávy, které dostává od lékařů, nejsou vůbec povzbudivé. Patrik už prý ani moc nekomunikuje a málo reaguje na okolí. „Když mu řeknu, dej mi pusu, tak mi ji dá,“ popisuje smutnou realitu. Ale i přesto, že se svým okolím už téměř nemá kontakt, střídají se u něj návštěvy jedna za druhou. „On je nejšťastnější, když je tam ruch, bzukot, prostě mejdan. To spí Páťa úplně klidně, to mu vyhovuje nejvíc,“ říká jeho dobrý přítel Miloš Pokorný s tím, že nejlépe reaguje na přítomnost celoživotního parťáka Leoše Mareše. Ten u něj ostatně strávil už i několik nocí, aby mu byl nablízku.
Mareše stav jeho kamaráda zdrtil natolik, že ruší své pracovní závazky. Už zítra měl vystoupit s velkolepou show v Ostravě. Z toho ale sešlo. „Omlouvám se vám všem, ale z osobních důvodů bych nedokázal v těchto dnech předvést odpovídající show, kterou jsem si pro vás přichystal. Rozhodl jsem se proto oba koncerty přesunout na únor příštího roku, bude to opět v sobotu, a to 21. února 2026,“ vysvětlil svým fanouškům.
Hezuckého stav je opravdu kritický. „Patrik Hezucký v podstatě už jenom spí. Bohužel přestal i jíst. Poslední, co ho bavilo, bylo kouření elektronických cigaret. Ani to už nechce,“ řekl magazínu eXtra.cz informátor, který má na oddělení blízko k pokoji, ve kterém se slavný pacient nachází a kde se denně střídá jedna návštěva za druhou. Prudkému zhoršení stavu napovídá i to, že v pondělí večer byla do nemocnice narychlo povolána moderátorova manželka Nikola Hezucká. Poslední dvě noci po Patrikově boku strávil také dlouholetý kamarád a kolega Leoš Mareš.