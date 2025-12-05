Přeskočit na obsah
Stále nahá Britney Spearsová. Zbavila se otce, přišla o manželství i nenarozené dítě

Britney Spears
Britney SpearsFoto: ČTK
Jana Harmáčková
Britney Spearsová se nesmazatelně zapsala do dějin popu. Na kontě má dosud devět alb, její poslední deska Glory vyšla před šesti lety. Není to ale jen její talent, který poutá zájem veřejnosti. V posledním roce se o ní mluví především v souvislosti se zrušením opatrovnictví, které nad ní měl téměř 14 let její otec.

Americká popová hvězda Britney Spearsová zažila ve svém životě strmou cestu na vrchol slávy, stala se idolem teenagerů a vysloužila si přezdívku princezna popu. Úspěšné období však následovala dekáda plná zvratů, debaklů i pokusů o návrat. Spearsová oslavila 2. prosince 44. narozeniny. Podívejte se do galerie na bouřlivý život zpěvačky.

Poslední desku vydala v roce 2016

Britney Spears
Britney SpearsFoto: Shutterstock

Zpěvačka Britney Spearsová se nesmazatelně zapsala do dějin popu, prodala více než 100 milionů zvukových nosičů, z toho přes 70 milionů jen ve Spojených státech. Na svém kontě má dosud devět studiových alb, její poslední deska Glory vyšla před víc než devíti lety.

