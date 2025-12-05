Stále nahá Britney Spearsová. Zbavila se otce, přišla o manželství i nenarozené dítě

Americká popová hvězda Britney Spearsová zažila ve svém životě strmou cestu na vrchol slávy, stala se idolem teenagerů a vysloužila si přezdívku „princezna popu“. Úspěšné období však následovala dekáda plná zvratů, debaklů i pokusů o návrat. Spearsová oslavila 2. prosince 44. narozeniny. Podívejte se do galerie na bouřlivý život zpěvačky.
Britney Spearsová se nesmazatelně zapsala do dějin popu. Na kontě má dosud devět alb, její poslední deska Glory vyšla před šesti lety. Není to ale jen její talent, který poutá zájem veřejnosti. V posledním roce se o ní mluví především v souvislosti se zrušením opatrovnictví, které nad ní měl téměř 14 let její otec.
Poslední desku vydala v roce 2016
Zpěvačka Britney Spearsová se nesmazatelně zapsala do dějin popu, prodala více než 100 milionů zvukových nosičů, z toho přes 70 milionů jen ve Spojených státech. Na svém kontě má dosud devět studiových alb, její poslední deska Glory vyšla před víc než devíti lety.
Začátek kariéry
Kariéru odstartovala ve dvanácti letech v dětském televizním pořadu New Mickey Mouse Club.
Oops!… I Did It Again
Poprvé na sebe Spearsová upozornila v roce 1998, kdy její hit Baby One More Time opanoval hitparády po celém světě a z šestnáctileté puberťačky se stala rázem celebrita. Debutového alba se prodalo přes 23 milionů kusů, podobně si vedla i druhá deska Oops!… I Did It Again.
Britney a Justin
Už v dětství v Mickey Mouse Clubu potkala svého prvního přítele, zpěváka Justina Timberlakea. Popový pár se proslavil veřejným „slibem čistoty“ říkajícím, že budou mít sexuální styk až po svatbě. Jak se ale později ukázalo, pověsti o zdrženlivosti až do svatby byly jen dobře vymyšlený marketingový nástroj.
Královský pár popu
Společně se objevovali na titulních stránkách bulvárních časopisů po celém světě a přezdívalo se jim královský pár popu. Jejich vztah skončil v roce 2002 kvůli údajné nevěře zpěvačky. Timberlake po jejich rozchodu napsal píseň Cry Me a River a k písni natočil poměrně provokující videoklip, ve kterém Spearsové oplácí její nevěru.
Popularita Spearsové začala padat strmě dolů
Zatímco Timberlake stoupal stále vzhůru, v čemž mu výrazně pomohlo působení v chlapecké kapele ‚N Sync a zařadil se tak mezi uznávané představitele populární hudby, popularita Spearsové začala padat strmě dolů.
Svatba pod vlivem drog
Zpěvačka sice pokračovala ve vydávání desek a koncertování, její osobní život ale směřoval ke krachu. Začátkem roku 2004 se dokonce pod vlivem drog a alkoholu vdala za svého kamaráda z dětství, sňatek byl za necelé tři dny anulován.
Druhá svatba s Kevinem Federlinem
Krátce poté se dala dohromady s tanečníkem Kevinem Federlinem, kterého si vzala v říjnu 2004 a s nímž má dva syny. Rozvedli se po dvou letech a dětská popová hvězda šla z jednoho skandálu do druhého.
Děti byly svěřeny do péče Federlinovi
V bulváru se často objevovaly fotografie zpěvačky ve značně podroušeném stavu, alkohol i drogy ji také přivedly do léčebny. V únoru 2007 si z neznámých důvodů sama oholila hlavu, a když její nekontrolované chování nepřestávalo, soud svěřil koncem téhož roku obě děti Federlinovi.
Opatrovnictví
Kvůli zpěvaččiným psychickým obtížím bylo v roce 2008 zavedeno opatrovnictví týkající se jejího majetku i soukromých záležitostí. Opatrovníkem se stal její otec Jamie Spears.
Napjaté vztahy s otcem
Mezi otcem a Spearsovou dlouhodobě panovaly napjaté vztahy. Podle zpěvačky ji otec například nutil vystupovat proti její vůli, musela brát lithium a nedovolil jí se vdát za přítele Sama Asghariho a mít s ním potomky.
Zrušení opatrovnictví
V listopadu 2021 soud v Los Angeles téměř 14 let trvající opatrovnictví ukončil a zpěvačka na svém instagramovém účtu v reakci uvedla, že jde o nejlepší den v jejím životě.
Protesty na podporu Britney
O sporu Spearsové s jejím otcem vznikly dva dokumenty. V roce 2021měl premiéru snímek Framing Britney Spears (v češtině Osvoboďte Britney Spearsovou) z produkce The New York Times a v říjnu téhož roku film z produkce Netflixu s názvem Britney vs. Spears. Oba dva dokumenty se zaměřují na problematiku opatrovnictví a rovněž na to, jakým způsobem se zpěvačkou během její kariéry zacházela média. Druhý snímek zahraniční média kritizují za to, že parazituje na těžkém osudu Spearsové.
Framing Britney Spears
Část dokumentu Framing Britney Spears je věnována vztahu Spearsové a Timberlakea, konkrétně jeho obvinění zpěvačky z údajné nevěry, na níž postavil svůj hit Cry Me a River. "Justin obětoval veřejný obraz Britney ke své vlastní propagaci tvrzením, že jej zpěvačka podváděla," okomentoval po zhlédnutí dokumentu jeden z uživatelů Twitteru.
Femme Fatale z roku 2011
Z hudebního byznysu přitom přes všechny soukromé potíže Spearsová nikdy úplně nevypadla. Po úspěšném světovém turné v roce 2009 se usadila poblíž Los Angeles a komerčně se jí dařilo i s deskou Femme Fatale z roku 2011.
58 milionů dolarů za jediný rok
Podle časopisu Forbes se dokonce stala nejvíce vydělávající ženou v hudebním průmyslu za rok 2011 s odhadovanými příjmy ve výši 58 milionů dolarů.
Atraktivní živá vystoupení
Její živá vystoupení byla vždy atraktivní především z vizuálního hlediska. Zpěvačka si ovšem několikrát vysloužila kritiku za to, že pěvecky nebyla zrovna v nejlepší formě, či za to, že na koncertech často používá playback. Například její vystoupení na předávání cen MTV v roce 2007 se na dlouhou dobu stalo šťavnatým soustem pro bulvární tisk i kritiky, kteří ho popisovali jako "matné", "nepřipravené", "rozpačité" a někteří ho zcela otevřeně označili za propadák.
Zlatá malina za nejhorší herecký výkon
Před kamerou se objevila ve snímku Crossroads, což jí vyneslo cenu Zlatá malina za nejhorší herecký výkon v roce 2003. To ji ovšem neodradilo a odhodlala se k dalším pokusům. Vystoupila například v seriálech Will a Grace (2006), Jak jsem potkal vaši matku (2008) nebo muzikálovém Glee (2010).
Třetí svatba
V září 2021 na svém Instagramu oznámila zásnuby se svým dlouholetým partnerem Samem Asgharim. Pár na sociální síti zveřejnil video, na němž se usmívají, dávají si lehký polibek a ukazují zásnubní prsten. Popová zpěvačka k tomu doplnila velmi emotivní komentář a několik emotikonů prstýnku a srdíčka. Fotografii se vztyčeným prsteníčkem své snoubenky zveřejnil také její sedmadvacetiletý snoubenec, původem z Íránu, který se Spearsovou tvoří pár od roku 2016. K oltáři dvojce došla v červnu roku 2022. Manželství ale nevydrželo ani dva roky.
Třetí těhotenství
Ještě před svatbou stihla zpěvačka oznámit svoje další těhotenství. Po měsíci ale svět obletěla zpráva o tom, že o miminko přišla. „S nejhlubším zármutkem musíme oznámit, že jsme v raném stadiu těhotenství přišli o naše zázračné miminko. Je to zdrcující věc pro každého rodiče. Možná jsme měli počkat s oznámením o něco déle, ale byli jsme až příliš nadšení, že jsme se o tak skvělé zprávy museli podělit,“ napsala zpěvačka a trenér ve společném prohlášení.
Pusa s Madonnou
Mezi velké skandály zpěvačky patří její polibek s Madonnou na udílení cen Video Music Awards z roku 2003. Svůj ikonický polibek zpěvačky, jež společně nazpívaly píseň „Me Against The Music“, zopakovaly, když se Spearsová potřetí vdala.
Poslední roky zásobuje Britney Spearsová svoje sociální sítě provokativními fotografie a videi, na kterých bývá zcela nahá, zakrytá pouze emotikony. Její profily na sociálních sítích jsou nestabilní, vzhledem k jejím střídavým rozhodnutím o tom, zda existovat mají nebo ne. Její chování tak nadále budí spekulace o jejím duševním zdraví.