Na trestní soud s obviněným Jindřichem Čandou, se kterým má zpěvačka Michaela Nosková dceru, se dlouho čekalo. Ze strany obžalovaného bylo jednání několikrát odloženo. U prvního stání vypovídal Čanda sedm hodin a na svědectví Noskové vůbec nedošlo. Zpěvačka se tak dostala ke slovu až včera.
Nosková u soudu promluvila o hrůzách doma: bývalý partner měl mačety a bral prášky na nervy
Případ domácího násilí a vydírání, ve kterém čelí žalobě bývalý partner zpěvačky Michaely Noskové Jindřich Čanda. U včerejšího stání došlo na výpověď Noskové.
„Uvnitř klidná, protože pravda vyjde napovrch, a přesto nervózní, protože vím, že pravdu se budou snažit překroutit. Vím, že jedinou jejich šancí je utvořit ze mě monstrum ničící obžalovaného, a jsem připravena. Takže nádech, výdech a jde se,“ napsala Nosková na svůj profil na Instagramu ráno před odchodem k soudu. Už v minulosti ukázala svým sledujícím, jak ji takové situace vyčerpávají. Od lékařů má po vztahu s Čandou také potvrzenou posttraumatickou stresovou poruchu. V soudní síni pak vypověděla, jakému násilí, jak fyzickému, tak psychickému, musela čelit.
„Jednou jsme seděli v kuchyni u stolu, on po mé levé ruce. Řekl mi, ať uhnu, ale já odmítla, načež vzal židli, na které jsem seděla, a švihl se mnou na stůl. Upadla jsem na hranu stolu a rozsekla si oblast pod okem. Následně jsem si lehla na zem a on odešel do jiné místnosti. Když se pak vrátil, byl emočně rozhozený natolik, že nebyl schopný pomoct mi s ošetřením,“ popsala jeden z incidentů Nosková. Dalším obviněním, kterým její bývalý partner čelí, je i to, že ji nátlakem donutil podepsat směnku na několik milionů a zástavní smlouvu na dvojdomek, kde žili také její rodiče.
„Přepadla mě strašná panika. Uvědomila jsem si, že jsem mu podepsala zástavní smlouvu se směnkou. Šla jsem do jeho tašky a viděla jsem dokumenty, které jsem podepsala, ale nedokázala jsem je zničit, protože jsem se bála, co bude. Šla jsem za ním a začala ho konfrontovat s tím, co jsem viděla, a on na mě začal křičet, že si může chytat, koho chce, že má deset let zkušeností s rodinnými soudy a udělá všechno pro to, aby malá nezůstala se mnou,“ vylíčila Michaela stres, ve kterém žila. Odejít ze vztahu se však bála. „Bála jsem se toho, že mi ublíží, když mu řeknu, že odejdu. Měl po domě schované mačety a byl na tom psychicky tak, že si každý den bral Neurol a zapil to lahví vína, pak se zavřel na několik hodin do pokoje, a když ho opustil, tak ho zamknul a zalepil lepicí páskou, kterou si podepsal,“ šokovala svou výpovědí, kterou zaznamenat deník Blesk.
Nakonec však Nosková přece jen začala připravovat svůj odchod. „Abych mohla bezpečně odejít, musela jsem ho ujistit, že je vše v pořádku. Začala jsem mu psát, že ho miluju, že beru všechno zpět, že si uděláme hezký večer s romantikou, což proběhlo včetně sexu. On druhý den odjel spokojeně do práce a já vyrazila na OSPOD. Chtěla jsem bezpečí pro sebe a pro děti a tam jsem už řekla, že budu podávat trestní oznámení,“ vylíčila konec jejich vztahu, po kterém následovaly roky soudu o péči o společnou dceru – a nyní došlo i na ten trestní.