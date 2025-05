Závislost na drogách a alkoholu není jen otázkou zdraví – zanechává otisk i na vzhledu, a to často nevratný. Šokující srovnávací fotografie, které kolují po internetu i v odborných studiích, ukazují proměny žen před a po závislosti. Pleť pokrytá vředy, hluboké vrásky, ztráta jasu v očích nebo zničený chrup – to vše může být výsledkem několika měsíců nebo let užívání. Vědci varují, že závislosti dramaticky urychlují proces stárnutí, a to až o několik desetiletí.