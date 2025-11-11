12. 11. Benedikt
Dědictví ikon: Jak dnes žijí vnoučata majora Zemana, Trautenberka nebo Limonádového Joea?

Vladimír Brabec
Vladimír Brabec
Daniela Straková
Vyrovnat se s tím, že se vaši rodiče proslavili ve stejném oboru, v jakém se chcete prosadit vy, bývá náročné. A někdo to má ztížené ještě tím, že popularitu si vysloužil už jeho dědeček nebo babička.

Občas se ta sláva hrne na člověka ze všech stran. Například herečka Anna Formanová je dcerou divadelníka Petra Formana, jednoho z prvorozených dvojčat režiséra Miloše Formana. Slavného dědečka má ovšem i z matčiny strany spisovatele Jiřího Stránského. Zajímavým prarodičem je také zesnulý herec Jiří Hrzán. Jedním jeho vnukem je totiž Antonín Holub, syn herečky Báry Hrzánové, který vystudoval herectví ve Francii. A druhým vnoučetem je herec Cyril Dobrý (Její tělo, Zrádci), jehož matkou je Hrzánova další dcera Tereza. Zajímavým prarodičem je i představitel majora Zemana, jehož vnučka Léna Brauner udělala kariéru v jiném oboru než děda a to ve výtvarném umění.

Vladimír Brabec

Dlouholetý herec Národního divadla se proslavil titulní rolí v normalizačním seriálu Třicet případů majora Zemana. Kromě hraní se věnoval i dabingu, jeho hlasem promlouval například Marlon Brando, Marcello Mastroianni, Jack Lemmon nebo Gregory Peck. Jeho syn Pavel se věnuje režii, dcera Helena je herečkou a především dabérkou. Na jeho slavnou vnučku a další slavné dědečky se podívejte do naší galerie.

Všechny štítky

