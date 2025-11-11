Občas se ta sláva hrne na člověka ze všech stran. Například herečka Anna Formanová je dcerou divadelníka Petra Formana, jednoho z prvorozených dvojčat režiséra Miloše Formana. Slavného dědečka má ovšem i z matčiny strany – spisovatele Jiřího Stránského. Zajímavým prarodičem je také zesnulý herec Jiří Hrzán. Jedním jeho vnukem je totiž Antonín Holub, syn herečky Báry Hrzánové, který vystudoval herectví ve Francii. A druhým vnoučetem je herec Cyril Dobrý (Její tělo, Zrádci), jehož matkou je Hrzánova další dcera Tereza. Zajímavým prarodičem je i představitel majora Zemana, jehož vnučka Léna Brauner udělala kariéru v jiném oboru než děda – a to ve výtvarném umění.
Vladimír Brabec
Dlouholetý herec Národního divadla se proslavil titulní rolí v normalizačním seriálu Třicet případů majora Zemana. Kromě hraní se věnoval i dabingu, jeho hlasem promlouval například Marlon Brando, Marcello Mastroianni, Jack Lemmon nebo Gregory Peck. Jeho syn Pavel se věnuje režii, dcera Helena je herečkou a především dabérkou. Na jeho slavnou vnučku a další slavné dědečky se podívejte do naší galerie.
Vladimír Brabec a Léna Brauner
Svérázná výtvarnice Léna Brauner je vnučkou Vladimíra Brabce, její matkou je Brabcova dcera Helena. „S dědou jsme se měli moc rádi, hodně mě podporoval. Zádrhel nastal akorát v době, když mi bylo osmnáct a chtěla jsem jít vlastní cestou, dokázat si, že zvládnu svou kariéru i bez slavného jména. Asi týden po oslavě narozenin jsem si nadělila dárek – zašla jsem na matriku jako Lenka Brabcová a odcházela s novým jménem Lenka Virgler, což je příjmení mého tatínka. Rok poté jsem se vdávala za Braunera čili od oltáře jsem odcházela jako Léna Brauner," prozradila umělkyně.
Jiří Hrzán
Herec Jiří Hrzán byl na vrcholu kariéry na přelomu 60. a 70. let. Kromě hereckého talentu se proslavil také jako milovník žen. V září 1980 zemřel následkem pádu z pátého patra, když šplhal po budově do bytu za svou přítelkyní. Jeho starší dcerou je herečka Bára Hrzánová, mladší dcera Tereza Hrzánová (se sestrou Bárou nemají společnou matku) je úspěšná kostýmní výtvarnice.
Jiří Hrzán a Cyril Dobrý
Cyril Dobrý, kterého proslavila role v seriálu Zrádci anebo ve filmu Její tělo, je synem Hrzánovy dcery Terezy a herce Karla Dobrého.
Jiří Hrzán a Antonín Holub
Antonín Holub je synem Hrzánovy dcery Báry a herce Radka Holuba. Vystudoval muzikálové herectví v Paříži. Spolu se svými rodiči aktuálně vystupuje v Divadle Kalich v představení Dobře rozehraná partie.
Karel Fiala
Byl především operetním a muzikálovým hercem, ale nejvíc ho proslavila titulní role ve filmu Limonádový Joe. Dohromady měl Karel Fiala čtyři syny – Jana, Tomáše, Borise a Karla.
Karel Fiala a Anna Fialová
Herečka Anna Fialová, která si například zahrála Ivetu Bartošovou v seriálu Iveta, je dcerou herce a muzikálového zpěváka Jana Fialy, syna „Limonádového Joea“. „Někdy ho vidím několikrát do měsíce, někdy jednou za měsíc, podle okolností. Nevnímám to tak, jak říkáte, že je to člověk, který toho tolik zažil, je to prostě můj dědeček. A nejvzácnější je, když se s ním můžu úplně normálně bavit, jak se má a jak se mám já. Samozřejmě mě sleduje a má radost,“ řekla Anna o svém dědovi v roce 2018. Dva roky poté, ve věku 95 let, Karel Fiala zemřel.
Jana Hlaváčová a Luděk Munzar
Herecký pár Jana Hlaváčová a Luděk Munzar, dnes už oba zesnulí, se brali ve chvíli, kdy už oba z předchozích vztahů dítě měli. Jejich jediným společným potomkem je herečka Bára Munzarová.
Hlaváčová a Munzar - Anna Dvořáková
Anna Dvořáková, autorka úspěšných videí na TikToku, se čím dál častěji prosazuje i jako herečka, svou zatím největší roli měla v seriálu Eliška a Damián. Je dcerou herců Jiřího Dvořáka a Báry Munzarové – dcery Luďka Munzara a Jany Hlaváčové.
Miloš Forman
Světoznámému režisérovi se povedlo dvakrát za život zplodit dvojčata. Petr a Matěj se narodili z jeho manželství s herečkou Věrou Křesadlovou v roce 1964, dvojčata Andrewa a Jamese porodila další Formanova žena Martina v roce 1998.
Jiří Stránský
Jiří Stránský byl spisovatel, scenárista a politický vězeň. U širší veřejnosti ho proslavil zejména televizní seriál Zdivočelá země, na němž se podílel. Z jeho manželství s architektkou Jitkou Stránskou se narodil syn Martin Stránský, který je výtvarníkem, scénografem a architektem, a dcera Klára, která vystudovala FAMU, ale věnuje se psychoterapii.
Forman, Stránský a Antonie Formanová
Herečka Antonie Formanová je dcerou Kláry Formanové, dcery spisovatele Jiřího Stránského, a divadelníka Petra Formana, jednoho z prvorozených dvojčat režiséra Miloše Formana.
Libuše Havelková
Libuše Havelková byla dlouholetou členkou činohry Národního divadla, herečkou známou v posledních letech života především rolemi hodných a laskavých maminek či babiček. Uváděla například pořad Kouzelná školka. Jejím synem je herec, režisér a milovník swingu Ondřej Havelka.
Libuše Havelková a Rozálie Havelková
Rozálie Havelková je dcerou Ondřeje Havelky a Alice Kovaczové, jedné z dlouholetých partnerek Karla Gotta. Róza je herečka, zpěvačka, tanečnice, bývalá modelka, hráčka na akordeon… A taky děvče, které ve svých devatenácti letech „uteklo k cirkusu“.
Ilja Prachař
Ilja Prachař byl dlouholetým členem Divadla na Vinohradech. Jeho nejznámější filmovou rolí je statkář Trautenberk ve večerníčku Krkonošské pohádky. Byl také autorem několika divadelních her a televizních scénářů. A fanouškem Slavie, což je „vlastnost“, která se u Prachařů dědí z generace na generaci.
Ilja Prachař a Jakub Prachař
Jakub Prachař se narodil hercům Daně Batulkové a Davidu Prachařovi, který je synem Ilji Prachaře. Kromě herectví a moderování proslavilo Jakuba účinkování v kapele Nightwork a manželství s Agátou Hanychovou, ze kterého vzešla dcera Mia.
Eva Svobodová
Eva Svobodová hrála role zpravidla menší, ale rázovité. Nejznámější je asi jako paní Müllerová v komedii Dobrý voják Švejk, zapomnětlivá Andělka v komedii Drahé tety a já nebo matka Františka Koudelky (Luděk Sobota) v komedii Jáchyme, hoď ho do stroje.
Eva Svobodová a Zuzana Stivínová
Synem Evy Svobodové je hudebník Jiří Stivín, otec herečky Zuzany Stivínové.
František Filipovský
František Filipovský byl známý herec, ale i dabér, který skvěle namluvil například francouzského herce Louise de Funèse. Jeho manželkou byla od roku 1937 Hilda, rozená Kvičinská, s níž měl tři děti. Umělecké geny po něm podědila dcera Pavlína Filipovská, která na přelomu 50. a 60. let sklízela úspěchy jako zpěvačka.
Pavlína Wolfová
Filipovského dcera Pavlína je také matkou známé novinářky Pavlíny Wolfové, jejímž otcem je hudebník Petr Spálený.
