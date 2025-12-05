Herečka Simona Stašová je velmi fixovaná na svou rodinu. Jak na svou maminku, herečku Jiřinu Bohdalovou, tak na své dva syny. Ten mladší, Vojtěch Staš se totiž stal poprvé otcem a rodina se tak rozrostla o nejmenšího člena. Radostnou novinkou se Stašová pochlubila v pořadu Showtime.
Stašová se raduje z vnoučka. Jiřina Bohdalová slaví nový titul: prababička
Do Vánoc sice ještě zbývá pár dnů, herečky Simona Stašová a Jiřina Bohdalová už ale ten nejkrásnější dárek dostaly. Do rodiny jim totiž přibyl nový člen a tím pádem se z nich staly babička a prababička.
Tam herečka prozradila, že vnouček dostal jméno Antonín a vážil 3,60 kilogramu a měřil 53 centimetrů. „Helenka rodila kolem 22. hodiny 2. prosince. To je nejkrásnější dárek,“ dojímala se v reportáži Stašová, která letos oslavila sedmdesátiny. Ve vnoučkovi už prý také vidí jasné rodinné rysy. „Myslím si, že tam má z každého z nás něco, ale z Vojty tam má hodně. A z Pavla Skřípala (bývalý partner Simony a otec Vojty pozn. red.). Hned se to pozná, že je to mužskej,“ dodala šťastně.
S chlapečkem se rád pochlubil o novopečený tatínek. „Vítej mezi námi, Antoníne. Táta s mámou tě milují. Hlavně buď zdravý a šťastný a najdi si tak skvělou ženu, jako jsem si našel já – to nebudeš mít jednoduchý. Díky lásko, ženo moje, že jsi mi dala tak krásného syna,“ připsal k fotce novorozence. „Doporučuji všem jít k porodu, je to zázrak a strašně si Vás všech matek vážím za tenhle výkon!“ zakončil své vyznání partnerce.
Zdroj: Showtime, Instagram Vojtěcha Staše