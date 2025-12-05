Přeskočit na obsah
5. 12. Jitka
Stašová se raduje z vnoučka. Jiřina Bohdalová slaví nový titul: prababička

Simona Stašová, Jiřina BohdalováFoto: Profimedia
Simona Stašová, Jiřina BohdalováFoto: Profimedia
Do Vánoc sice ještě zbývá pár dnů, herečky Simona Stašová a Jiřina Bohdalová už ale ten nejkrásnější dárek dostaly. Do rodiny jim totiž přibyl nový člen a tím pádem se z nich staly babička a prababička.

Herečka Simona Stašová je velmi fixovaná na svou rodinu. Jak na svou maminku, herečku Jiřinu Bohdalovou, tak na své dva syny. Ten mladší, Vojtěch Staš se totiž stal poprvé otcem a rodina se tak rozrostla o nejmenšího člena. Radostnou novinkou se Stašová pochlubila v pořadu Showtime.  

Simona Stašová
Simona Stašová

S mámou jsme ještě nepřestřihly pupeční šňůru, říká o Bohdalové Simona Stašová

Celebrity

Tam herečka prozradila, že vnouček dostal jméno Antonín a vážil 3,60 kilogramu a měřil 53 centimetrů. „Helenka rodila kolem 22. hodiny 2. prosince. To je nejkrásnější dárek,“ dojímala se v reportáži Stašová, která letos oslavila sedmdesátiny. Ve vnoučkovi už prý také vidí jasné rodinné rysy. „Myslím si, že tam má z každého z nás něco, ale z Vojty tam má hodně. A z Pavla Skřípala (bývalý partner Simony a otec Vojty pozn. red.). Hned se to pozná, že je to mužskej, dodala šťastně.

S chlapečkem se rád pochlubil o novopečený tatínek. Vítej mezi námi, Antoníne. Táta s mámou tě milují. Hlavně buď zdravý a šťastný a najdi si tak skvělou ženu, jako jsem si našel já – to nebudeš mít jednoduchý. Díky lásko, ženo moje, že jsi mi dala tak krásného syna, připsal k fotce novorozence. Doporučuji všem jít k porodu, je to zázrak a strašně si Vás všech matek vážím za tenhle výkon! zakončil své vyznání partnerce.

Zdroj: Showtime, Instagram Vojtěcha Staše

