14. 12.
Přelétavá Ljuba Hermanová: Potrpěla si na "zajíčky", plastiky i divoké večírky

Ljuba Hermanová byla před válkou pověstná tím, že prošla angažmá snad ve všech pražských divadlech. Podobně nestálá byla, i co se týče vztahů. Do konce svých dnů pak ohromovala svou kondicí a pěstěnou vizáží.

Narodila se 23. dubna 1913, její otec Jan Hugo Herrmann byl úředníkem státní dráhy a díky matce, milovnici divadla, se brzy dostala k ochotníkům. Ve dvaceti už hrála na profesionální scéně a angažmá pak střídala stejně často jako své partnery. Milovala život a dokázala si ho užívat. Ovšem ani v jejím životě nechyběly chvíle, kdy jí do zpěvu nebylo, třeba za války musela coby poloviční židovka svou kariéru ukončit a nějaký čas strávila jako dělnice v cihlárně.

Ljuba Hermanová byla čtyřikrát vdaná (a taky rozvedená), přičemž posledního, o třicet let mladšího partnera, si brala po šedesátce. Ještě generace dnešních čtyřicátníků jistě vzpomene, jak v televizních estrádách ukazovala svůj mistrovský kousek, kdy zvedla propnutou nohu k hlavě přesně tak, jako to dělají o šedesát let mladší baletky. O jejím svérázném přístupu k životu svědčí i to, že byla nejspíš o pět let starší, než všude uváděla.

Více se o životě Ljuby Hermanové dočtete v naší galerii.

Děvče z Neratovic

Ljuba Hermanová se oficiálně narodila 23. dubna 1913 (reálně to mohlo být ale i v roce 1908) v Neratovicích a dostala jméno Luběnka. Otec Jan Hugo Herrmann byl úředníkem státní dráhy, její matka Anna milovala divadlo, takže s ní Ljuba odmalička hrála v ochotnických představeních. 

