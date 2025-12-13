Narodila se 23. dubna 1913, její otec Jan Hugo Herrmann byl úředníkem státní dráhy a díky matce, milovnici divadla, se brzy dostala k ochotníkům. Ve dvaceti už hrála na profesionální scéně a angažmá pak střídala stejně často jako své partnery. Milovala život a dokázala si ho užívat. Ovšem ani v jejím životě nechyběly chvíle, kdy jí do zpěvu nebylo, třeba za války musela coby poloviční židovka svou kariéru ukončit a nějaký čas strávila jako dělnice v cihlárně.
Přelétavá Ljuba Hermanová: Potrpěla si na "zajíčky", plastiky i divoké večírky
Ljuba Hermanová byla před válkou pověstná tím, že prošla angažmá snad ve všech pražských divadlech. Podobně nestálá byla, i co se týče vztahů. Do konce svých dnů pak ohromovala svou kondicí a pěstěnou vizáží.
Ljuba Hermanová byla čtyřikrát vdaná (a taky rozvedená), přičemž posledního, o třicet let mladšího partnera, si brala po šedesátce. Ještě generace dnešních čtyřicátníků jistě vzpomene, jak v televizních estrádách ukazovala svůj mistrovský kousek, kdy zvedla propnutou nohu k hlavě přesně tak, jako to dělají o šedesát let mladší baletky. O jejím svérázném přístupu k životu svědčí i to, že byla nejspíš o pět let starší, než všude uváděla.
Děvče z Neratovic
Ljuba Hermanová se oficiálně narodila 23. dubna 1913 (reálně to mohlo být ale i v roce 1908) v Neratovicích a dostala jméno Luběnka. Otec Jan Hugo Herrmann byl úředníkem státní dráhy, její matka Anna milovala divadlo, takže s ní Ljuba odmalička hrála v ochotnických představeních.
Čertovo kvítko
"Pokud mi paměť sahá, byla jsem vždycky kvítko z čertovy zahrádky. Lezla jsem po stromech, házela kamením a prala se s kdejakým klukem. Už ve čtyřech letech jsem se podhrabala pod nízkými vrátky a vydala se na samostatnou cestu do světa," vzpomínala Hermanová v knize … a co jsem ještě neřekla.
Konzervatoř? Ne, raději divadlo
Učila se také zpívat a hrát na housle, a tak se po gymnáziu přihlásila na konzervatoř. Ale ještě než na ni stihla nastoupit, měla první angažmá v divadle na Smíchově. Studium tak přehodnotila a už před dvacátými narozeninami se ocitla na jevišti. Ta později střídala stejně často jako muže. (Na fotce s mimem Ladislavem Fialkou).
Přelétavá diva
Prošla snad všemi pražskými operetními divadly a kabarety a také řadou mimopražských scén, mimo jiné v Bratislavě či ve Vídni. Voskovec a Werich ji také obsadili do satirické komedie Peníze nebo život, a pak jednu sezonu hrála i v jejich Osvobozeném divadle. „Myslím, že jsem se Werichovi líbila, ale mně se líbil spíš jemnější a romantičtější Voskovec. Ovšem randila jsem s oběma. Později jsem se dozvěděla, že si to pak v šatně stejně řekli,“ přiznala diva.
Máte kokain?
Do Ljubina života patřila také její velká kamarádka a po určitý čas i spolubydlící Adina Mandlová. Jejich divoké večírky, kde nechyběl ani kokain, se staly legendární.
Život je jen náhoda...
Nesmrtelnou písničku Voskovce a Wericha Život je jen náhoda, s jejímž textem musela rezonovat, zpívala poprvé ve filmu Peníze nebo život z roku 1932. Ihned se stala představitelkou koketních, temperamentních žen a její parketou se stala opereta, v níž mohla naplno uplatnit vedle pohybového nadání i svůj čistý soprán. (Na fotce s Helenou Růžičkovou.)
Z jeviště do cihelny
Zatímco většina jejích kolegyň si za války zadala s nacistickým režimem, Hermanová, která byla po otci poloviční židovkou, se musela stáhnout. Nejprve pracovala jako pomocná síla v Lucernabaru, poté se stala dělnicí v podbabské cihelně.
Čtyři svatby a rozvody
Vdávala se (a rozváděla) čtyřikrát. Poprvé se vdala ve dvaadvaceti za mistra republiky v boxu Edu Hrabáka. Po válce se vdala za gentlemana a elegána Miroslava Lorence, který ji naučil vybraným způsobům. Jenže se nedokázal vyrovnat s jejím hektickým životním stylem. Jejím třetím manželem byl úspěšný architekt Jiří Dvořáček.
Manžel, nebo syn?
Když se narodil její poslední manžel Karel Šmídek, chybělo Ljubě pár měsíců do třicítky. Vzala si ho, když jí bylo dvaašedesát. Všichni její manželé byli mladší než ona, ale Šmídek už opravdu vypadal spíš jako její syn. „Nakonec jsem ho i oženila,“ vtipkovala později.
Chodící reklama
I v pokročilém věku vypadala o generaci mladší. Svým způsobem byla jednou z prvních propagátorek plastické chirurgie u nás, a to v době, kdy estetické zákroky v Československu byly víceméně v plenkách. Tím, jak vypadala, byla hotovou reklamou na plastické operace.
Starší o pět let
Když v květnu 1996 zemřela, bylo jí oficiálně třiaosmdesát. Ve skutečnosti prý ale byla o pět let starší. Po její smrti alespoň Luba Skořepová tvrdila, že si Hermanová už v útlém mládí vyběhala na úřadech změnu data narození. Celý život totiž chtěla působit mladší.