Retro fotokvíz: Tyhle věci znáte jen, pokud jste opravdu vyrůstali v 80. a 90. letech

Byl to náš každodenní život, který jsme jako děti milovali – ne proto, že by byl dokonalý, ale protože jsme neznali nic jiného. Naše představa o světě končila většinou jednodenním autobusem do Drážďan, kde jsme jen matně tušili, že se lidé jinde mohou mít jinak. Všechno, co jsme zažívali, pro nás bylo normální. Pamatujeme si, jak voněl chléb z obchodu, vybavíme si i specifickou vůni školní jídelny, těžké plastové tácy a prázdninové výlety pod stan do Tater. Právě tyto zdánlivé maličkosti dělají z našeho dětství něco víc než jen kapitolu z učebnice – proměňují ho v barevné, nostalgické retro, které v nás zůstává dodnes.