Mandlová na sebe vzala vinu za smrt člověka, spala s nacisty a štěstí našla u gaye

Patřila k nejkrásnějším prvorepublikovým herečkám, kterým muži doslova padali k nohám. Vymykala se všem společenským konvencím a žila bohémským a nespoutaným životem.

Adina Mandlová se nikdy netajila tím, že prožila románek s režisérem Otakarem Vávrou, herci Svatoplukem Benešem nebo Oldřichem Novým. Podle svých slov odmítla i nacistického pohlavára Josepha Goebbelse v době, kdy za války natáčela jediný film v Berlíně. "Vzal mě za ruku a já mu řekla, že nechci opakovat historii Lídy Baarové. Odtáhl se, ale i pak se ke mně choval přátelsky," vyprávěla v rozhovoru se spisovatelem Josefem Škvoreckým.

Partnery chtěla vytěžit

Byla čtyřikrát vdaná, přišla o nenarozenou dceru a dvakrát podstoupila potrat. I když potkala mnoho osudových mužů a prožila desítky milostných vzplanutí, ne vždycky byla ve vztazích skutečně spokojená.

"Moc osobního štěstí neprožila a už vůbec ne s muži. Všechno si komplikovala také tím, že vždycky chtěla mít ze vztahu nějaký zisk nebo partnery nějak vytěžit," uvedl filmový historik Pavel Taussig.

Byla okouzlující a charismatická

"Adina Mandlová byla podle vzpomínek pamětníků obrovsky okouzlující žena, charismatická, vtipná, inteligentní a veselá. Milovala večírky, kde šampaňské teklo proudem, a střídala muže jako o život, jak se říkalo. Ale uvnitř bylo něco hlubšího, o čem se můžeme jen domnívat. Je to poslední velké tajemství, se kterým odešla na věčnost," řekl novinář a spisovatel Stanislav Motl, který se s herečkou osobně potkal několik měsíců před její smrtí v roce 1991.

"Na ni by se vztahovalo básnické rčení 'Na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal', tak to byla Adina," podotkla v televizním dokumentu hereččina kolegyně Eva Šanovcová-Gerová.

"Co se týká vztahu k mužům, ona se snad nedokázala pořádně zamilovat. Nešlo jí to, i když musely být nějaké výjimky. Řekl bych, že měla velmi špatnou zkušenost z mládí, nebo spíše z dětství, a to s ní šlo pořád dál," dodal Motl.

Podívejte se v naší galerii na důležité milníky v životě jedné z nejslavnějších hereček, která se narodila 28. ledna 1910 v Mladé Boleslavi.