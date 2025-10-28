28. 10.
Josef Kokta spustil jedinou fotkou lavinu kritiky. Lidé nešetřili urážkami na adresu jeho dětí

Ornella Koktová a Josef KoktaFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Chtěl se pochlubit rodinnou pohodou, místo toho čelí záplavě nenávistných komentářů. Pepa Kokta zveřejnil snímek svých tří dětí z veletrhu For Games a internet se okamžitě rozdělil na dva tábory. Zatímco jedni rodiče hájí, jiní nešetří výtkami kvůli colám a sladkostem, které mají děti na fotografii v rukou.

Nešťastná volba. Josef Kokta s dobrým úmyslem sdílel fotografii svých tří dětí, které má s Ornellou, jenže u části sledujících snímek zafungoval jako rozbuška. Sociální sítě zaplavila smršť výpadů a je dost možné, že by dnes Kokta raději nechal záběr jen ve svém telefonu.

Josef Kokta
Josef Kokta

Bez ohledu na to, co si kdo o Ornelle Koktové a jejím manželovi myslí, jedno je zřejmé: dětem se věnují a usilují o to, aby měly dětství plné zážitků. Po zlepšení finanční situace jim dopřávají cesty i aktivity doma i v cizině. Dlouhodobě se ale řeší Quentinova hmotnost — „tabulkově“ je pár kilo nad normou. Rodiče to neignorovali, syn se dříve zúčastnil i redukčního pobytu. Teď však Pepa zveřejnil snímek, který diskusi znovu rozdmýchal.

ČTĚTE TAKÉ: „Vždycky bude svůj,“ říká Ornella Koktová o synovi a prozradila, že je autista

Zatímco Ornella trávila čas na přehlídce Osmanyho Laffity a následné dámské jízdě u Agáty Hanychové, pečující otec vzal děti na veletrh For Games. A právě odtud pochází onen problematický obrázek: všechny tři děti sedí vedle sebe, dvě mladší drží plechovky coly a Quentin sladkost. To stačilo, aby se ozvali experti ze sociálních sítí. „Vy to přece musíte vědět, jak jim škodí tato pití a další jídla, která jim dáváte. Vím, že je to s láskou, ale už teď mají založeno na problémech s váhou,“ „Pepo, vymaž tu fotku, je to strašně nelichotivý. Tohle se opravdu nepovedlo,“ „Pardon… ale když pak s velkou pompou vozí Q na odtučňovací pobyty… tak to opravdu platíme my všichni… a cpát do dětí cukr s kofeinem,“ „Matka drží diety, aby se mohla předvádět a děti krmí hnusem a kazí jim zdraví, to je hnus velebností,“ objevilo se v komentářích; někteří dokonce použili výrazy „tlouštíci či „čuníci.

Zazněly však i umírněné hlasy, které Koktovy brání: jednorázová cola podle nich děti nezničí, existují horší návyky a především — jde o soukromou záležitost rodičů. Ornella reagovala s nadsázkou a bez dramatu: „Co si jim to zas koupil?“ doplnila smajlíkem. Z její poznámky vyplývá, že podobné občerstvení není standardem a šlo spíše o výjimečný „tátův den. Do budoucna si ale Josef Kokta možná rozmyslí, co z rodinného života pustí ven, aby se znovu neocitl uprostřed internetové bouře.

Zdroj: Instagram Josefa KoktySuper.cz

