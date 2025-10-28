Zatímco Ornella trávila čas na přehlídce Osmanyho Laffity a následné dámské jízdě u Agáty Hanychové, pečující otec vzal děti na veletrh For Games. A právě odtud pochází onen problematický obrázek: všechny tři děti sedí vedle sebe, dvě mladší drží plechovky coly a Quentin sladkost. To stačilo, aby se ozvali experti ze sociálních sítí. „Vy to přece musíte vědět, jak jim škodí tato pití a další jídla, která jim dáváte. Vím, že je to s láskou, ale už teď mají založeno na problémech s váhou,“ „Pepo, vymaž tu fotku, je to strašně nelichotivý. Tohle se opravdu nepovedlo,“ „Pardon… ale když pak s velkou pompou vozí Q na odtučňovací pobyty… tak to opravdu platíme my všichni… a cpát do dětí cukr s kofeinem,“ „Matka drží diety, aby se mohla předvádět a děti krmí hnusem a kazí jim zdraví, to je hnus velebností,“ objevilo se v komentářích; někteří dokonce použili výrazy „tlouštíci“ či „čuníci“.