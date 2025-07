Kokta prozradil, jak přišel o miliony. "Každá jiná by utekla," říká o Ornelle

Přestože jejich vztah byl zpočátku pod drobnohledem veřejnosti a věkový rozdíl i okolnosti vzniku vztahu vyvolávaly pochybnosti, dnes tvoří jeden z nejstabilnějších párů v českém showbyznysu. V lednu oslavili cínovou svatbu. Vzali se v roce 2015, kdy bylo Ornelle 21 let a Koktovi 57. Protože se poznali v době jeho podnikatelské slávy, provázela Ornellu pověst zlatokopky. Přesto s ním zůstala i v době, kdy se dostal do exekucí — a dnes je to právě ona, kdo jako úspěšná influencerka zabezpečuje rodinu. Josef Kokta má s Ornellou tři děti. Celkem je otcem sedmi dětí, které má se čtyřmi různými ženami. Nejstarší syn Petr má 42 let, nejmladší dcera Lilianne teprve čtyři – jejich věkový rozdíl je tak neuvěřitelných 38 let.