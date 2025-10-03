Ikona počasí
Obsluha za tři body z deseti. Ornella Koktová na sítích rozcupovala Kašpárkovu restauraci

Ornella Koktová
Ornella Koktová
Ornella Koktová
Ornella Koktová
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Influencerka Ornella Koktová spustila na sítích gastronomickou bouři. Návštěvu podniku Radka Kašpárka ohodnotila jen třemi body z deseti a s popisem chutí si servítky rozhodně nebrala. Kritizovala i „studenou“ atmosféru a mlčící obsluhu.

Influencerka Ornella Koktová rozšiřuje své aktivity o občasné hodnocení českých podniků. Jedna z prvních zastávek – restaurace šéfkuchaře Radka Kašpárka však dopadla tvrdě: podle Ornelly totiž jídlo chutnalo jako „blitky.

Agáta Hanychová a Ornella Koktová v pořádku Show Jana Krause
Agáta Hanychová a Ornella Koktová v pořádku Show Jana Krause

Krausova show je zaskočila. „Připadala jsem si jako úplný sexuální maniak,“ říká Koktová

Celebrity

Na sociálních sítích ji sleduje zhruba 274 tisíc lidí, takže její verdikt má značný dosah i ohlas. Koktová avizovala, že nově bude sdílet i tipy z gastronomie. „Čas od času sem dám recenze na zajímavý místa, kde jsem byla. Z většiny případů chodíme do míst, kde je to dobrý,“ uvedla s tím, že sleduje inspiraci i u herce Lukáše Hejlíka. „Dneska jsem byla ale otřesená a musela jsem vám to říct, tohle nepamatuju,“ dodala.

Hodnocení návštěvy u Kašpárka nešetřilo ostrými slovy. Obsluze i kuchyni udělila tři body z deseti, prostředí popsala jako chladné a jídla prý „chuťově nedávala smysl. „Jedna část si říká hmmm, dobrý, ale za sekundu cítíte pachuť hnusu v puse. A to včetně pití,“ napsala bez obalu. Zvlášť tvrdě se vymezila proti dezertu: „Dezert hruškový koláč s karamelem, -100 bodů. Za skoro 300 korun jsme ho dokonce nechaly. Měl pachuť, opět, jak blitky. Velké zklamání,“ nebrala si Koktová servítky.

Zároveň ji zklamala i komunikace personálu. Podle jejích slov jídlo s kamarádkou nedojedly a vrátily, ale reakce nepřišla: „V dobrý, předražený restauraci byste čekali, že obsluha řekne něco ve smyslu, že je to mrzí, a nabídnou alternativu, nějaká komunikace. Tady vůbec nic, žádný zákazník náš pán. Nikdo si nepochutnal a všichni měli protažený ksichty,“ popsala. Její manžel doplnil, že s tak silným znechucením se prý Ornella z podniku ještě nikdy nevrátila.

Radek Kašpárek, michelinský šéfkuchař a porotce MasterChef Česko i první řady Hell’s Kitchen Česko, reagoval tak, že přesdílel Instastories Karolíny Hávové, loňské vítězky Cukrářky roku: „Chutě máme každý jiné a chápu, že fine dining není pro každého – a to je úplně v pořádku. Stejně tak je v pořádku dát recenzi. Ale upřímně nechápu, proč je třeba popisovat jídlo, které někdo připravuje s respektem a pokorou k hostovi, jako ‚blitky. Za mě tam vaří sakra dobře a zaslouží si úctu,“ napsala. Kašpárek k tomu připojil stručnou, ale jízlivou poznámku na adresu Koktové: „Před jméno si píše Lady a v restauraci používá slova ‚blitky. Ornello, tohle se ti vážně nepovedlo.“

Radek Kašpárek v restauraci Červený jelen, KŘEST KNIHY KUCHAŘKA KOŘENĚNÁ ŽIVOTEM
Radek Kašpárek v restauraci Červený jelen, KŘEST KNIHY KUCHAŘKA KOŘENĚNÁ ŽIVOTEM
Foto: Profimedia.cz

Poslední slovo patří Ornelle

Já si myslím Radku, že se to nepovedlo vám. Spíš se máte omluvit za neschopnou obsluhu a špatné jídlo. A bohužel mám plný direct zpráv, kde lidé píší máme stejnou zkušenost pachuť zvratek," sdílela Koktová zkušenosti svých followerů. Zkuste si udělat pořádek a naslouchat hostům. Vy máte restaurace pro lidi lidi, kteří platí hodně peněz a chtějí se dobře najíst. Zpráv mám mnohem víc, jen lidi se prostě kašlou na to psát to někam," doporučila Kašpárkovi.

Zdroj: Blesk.cz, Instagram Ornelly Koktové

Všechny štítky

