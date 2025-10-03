Influencerka Ornella Koktová rozšiřuje své aktivity o občasné hodnocení českých podniků. Jedna z prvních zastávek – restaurace šéfkuchaře Radka Kašpárka – však dopadla tvrdě: podle Ornelly totiž jídlo chutnalo jako „blitky“.
Reklama
Na sociálních sítích ji sleduje zhruba 274 tisíc lidí, takže její verdikt má značný dosah i ohlas. Koktová avizovala, že nově bude sdílet i tipy z gastronomie. „Čas od času sem dám recenze na zajímavý místa, kde jsem byla. Z většiny případů chodíme do míst, kde je to dobrý,“ uvedla s tím, že sleduje inspiraci i u herce Lukáše Hejlíka. „Dneska jsem byla ale otřesená a musela jsem vám to říct, tohle nepamatuju,“ dodala.
Hodnocení návštěvy u Kašpárka nešetřilo ostrými slovy. Obsluze i kuchyni udělila tři body z deseti, prostředí popsala jako chladné a jídla prý „chuťově nedávala smysl“. „Jedna část si říká hmmm, dobrý, ale za sekundu cítíte pachuť hnusu v puse. A to včetně pití,“ napsala bez obalu. Zvlášť tvrdě se vymezila proti dezertu: „Dezert hruškový koláč s karamelem, -100 bodů. Za skoro 300 korun jsme ho dokonce nechaly. Měl pachuť, opět, jak blitky. Velké zklamání,“ nebrala si Koktová servítky.
Zároveň ji zklamala i komunikace personálu. Podle jejích slov jídlo s kamarádkou nedojedly a vrátily, ale reakce nepřišla: „V dobrý, předražený restauraci byste čekali, že obsluha řekne něco ve smyslu, že je to mrzí, a nabídnou alternativu, nějaká komunikace. Tady vůbec nic, žádný zákazník náš pán. Nikdo si nepochutnal a všichni měli protažený ksichty,“ popsala. Její manžel doplnil, že s tak silným znechucením se prý Ornella z podniku ještě nikdy nevrátila.
Reklama
Radek Kašpárek, michelinský šéfkuchař a porotce MasterChef Česko i první řady Hell’s Kitchen Česko, reagoval tak, že přesdílel Instastories Karolíny Hávové, loňské vítězky Cukrářky roku: „Chutě máme každý jiné a chápu, že fine dining není pro každého – a to je úplně v pořádku. Stejně tak je v pořádku dát recenzi. Ale upřímně nechápu, proč je třeba popisovat jídlo, které někdo připravuje s respektem a pokorou k hostovi, jako ‚blitky‚. Za mě tam vaří sakra dobře a zaslouží si úctu,“ napsala. Kašpárek k tomu připojil stručnou, ale jízlivou poznámku na adresu Koktové: „Před jméno si píše Lady a v restauraci používá slova ‚blitky‘. Ornello, tohle se ti vážně nepovedlo.“
Poslední slovo patří Ornelle
„Já si myslím Radku, že se to nepovedlo vám. Spíš se máte omluvit za neschopnou obsluhu a špatné jídlo. A bohužel mám plný direct zpráv, kde lidé píší – máme stejnou zkušenost… pachuť zvratek," sdílela Koktová zkušenosti svých followerů. “Zkuste si udělat pořádek a naslouchat hostům. Vy máte restaurace pro lidi – lidi, kteří platí hodně peněz a chtějí se dobře najíst. Zpráv mám mnohem víc, jen lidi se prostě kašlou na to psát to někam," doporučila Kašpárkovi.
Všechny štítky
Mohlo by vás zajímat
Reklama