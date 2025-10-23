Zchátralý secesní objekt na kopci nad Nižborem dnes nenese jen jméno „hvězdárna“, ale představuje propracované sídlo, které spojuje minulost, kreativitu a osobní vizi. Kubánský módní návrhář Osmany Laffita s partnerem Guyem Pascalem Gheysensem jej proměnili v galerii, ateliér, showroom i rodinný ráj, kde denní život pulzuje stylem i historií.
Původ a proměna
Budova, kterou dnes známe jako Laffitovu vilu, původně vznikla v letech 1910–1911 pro pražského astronoma a průmyslníka Ladislava Pračku. Měla sloužit jako soukromá hvězdárna – s velkou kopulí, knihovnou a vlastní elektrickou centrálou, která by zásobovala obci Nová Huť proudem v době, kdy elektřina byla spíš výjimkou. Po válce ale objekt jen upadal. Kopule tu sice zůstala, ale technika zmizela, stropy se propadaly a budova byla prakticky bez využití. Nakonec byla vnímána spíše jako ruina ukrytá v lesním svahu.
Pak však přišel Osmany Laffita. „Tenkrát jsme se rozhodli, že už nechceme žít v Praze… A v lesích nad Nižborem jsme zahlédli lesklou kopuli,“ uvedl v rozhovoru pro iDnes.cz známý návrhář. Společně s Guyem objekt koupili a začali desetiletí trvající rekonstrukci: nové stropy, topení, elektřina i citlivá obnova interiérů.
Interiér plný příběhů
Interiér bývalé observatoře je přesnou ukázkou stylu Osmanyho Laffity – extravagantní, ale útulný, plný detailů a kontrastů. Přízemí vévodí velkolepý obývací pokoj se zlatými rámy, lustry a dekorem, které odrážejí návrhářovu zálibu v eleganci i teatrálnosti. Vedlejší „zelený salonek“ s kovovými kamny působí klidněji – kombinace závěsů v sytých odstínech a čalouněné pohovky z IKEA, kterou Laffita sám upravil, dokonale propojuje praktičnost s luxusem.
V kuchyni převládá funkčnost a noblesa: mramorová pracovní deska, dřez vyřezaný z jediného kusu francouzského kamene a sbírka porcelánu, kterou návrhář přiváží z cest. „Guy je král kuchyně, já se tu spíš dívám na televizi,“ uvedl Laffita v rozhovoru pro Lui.cz. Horní patro patří módě a práci – ateliér a showroom jsou plné látek, nákresů i doplňků z různých kolekcí návrháře Do bývalé kopule vede vysouvací žebřík na dálkové ovládání; dnes už v ní nejsou teleskopy, ale stylový bar s výhledem do zahrady.
Dolní patro pak skrývá soukromé ložnice a hostinské pokoje, kde na zdech zůstalo přiznané původní zdivo. „Chtěli jsme, aby dům neztratil duši – aby bylo poznat, čím si prošel,“ vysvětlil návrhář. Celý dům tak působí jako osobní galerie – místo, kde se potkává minulost s tvorbou, elegance s humorem a historie s novým životem.
Život na Křivoklátsku
Pár žije v téměř devětadvacetiletém vztahu a rozhodli se pro život mimo ruch města – v prostoru, kde mohou tvořit, regenerovat a přijímat hosty. „Ve městě by mi chyběl klid,“ řekl Laffita. Zahrada, terasy, jezírko a i pohodové vztahy se sousedy doplňují atmosféru místa, které už není pouhou zrenovovanou ruinou, ale živoucím domem plným inspirace. Je to životní manifest dvou tvůrců, kteří spojili historii s uměním, architekturu s rodinným životem a prázdnou stavbu změnili v domov s duší.
