23. 10. Teodor
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Z ruiny na království: Jak se zchátralá observatoř proměnila v domov návrháře Osmanyho Laffity

Osmany Laffita
Bydlení Osmany Laffita
Bydlení Osmany Laffita
Bydlení Osmany Laffita
Bydlení Osmany Laffita
Zobrazit
13 fotografií
Osmany Laffita |
Foto: Profimedia.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Z ruiny uprostřed lesa vytvořil místo, které bere dech. Módní návrhář Osmany Laffita se svým partnerem Guym Pascalem Gheysensem proměnili opuštěnou secesní hvězdárnu u Nižboru v domov, kde se snoubí historie, design i osobní příběh.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Zchátralý secesní objekt na kopci nad Nižborem dnes nenese jen jméno „hvězdárna, ale představuje propracované sídlo, které spojuje minulost, kreativitu a osobní vizi. Kubánský módní návrhář Osmany Laffita s partnerem Guyem Pascalem Gheysensem jej proměnili v galerii, ateliér, showroom i rodinný ráj, kde denní život pulzuje stylem i historií.

Osmany Laffita
Osmany Laffita

Návrhář Osmany Laffita přiznal trauma z dětství. V pěti letech ho znásilnili

Celebrity

Původ a proměna

Budova, kterou dnes známe jako Laffitovu vilu, původně vznikla v letech 1910–1911 pro pražského astronoma a průmyslníka Ladislava Pračku. Měla sloužit jako soukromá hvězdárna – s velkou kopulí, knihovnou a vlastní elektrickou centrálou, která by zásobovala obci Nová Huť proudem v době, kdy elektřina byla spíš výjimkou. Po válce ale objekt jen upadal. Kopule tu sice zůstala, ale technika zmizela, stropy se propadaly a budova byla prakticky bez využití. Nakonec byla vnímána spíše jako ruina ukrytá v lesním svahu.

Pak však přišel Osmany Laffita. „Tenkrát jsme se rozhodli, že už nechceme žít v Praze… A v lesích nad Nižborem jsme zahlédli lesklou kopuli,“ uvedl v rozhovoru pro iDnes.cz známý návrhář. Společně s Guyem objekt koupili a začali desetiletí trvající rekonstrukci: nové stropy, topení, elektřina i citlivá obnova interiérů.

Reklama

Interiér plný příběhů

Interiér bývalé observatoře je přesnou ukázkou stylu Osmanyho Laffity – extravagantní, ale útulný, plný detailů a kontrastů. Přízemí vévodí velkolepý obývací pokoj se zlatými rámy, lustry a dekorem, které odrážejí návrhářovu zálibu v eleganci i teatrálnosti. Vedlejší „zelený salonek s kovovými kamny působí klidněji – kombinace závěsů v sytých odstínech a čalouněné pohovky z IKEA, kterou Laffita sám upravil, dokonale propojuje praktičnost s luxusem.

Bydlení Osmany Laffita,Image: 1035041905, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: - / Roman Streit - editorial / Profimedia
Sochu zlatého jelena vytvořil návrhář sám.
Foto: Profimedia

V kuchyni převládá funkčnost a noblesa: mramorová pracovní deska, dřez vyřezaný z jediného kusu francouzského kamene a sbírka porcelánu, kterou návrhář přiváží z cest. „Guy je král kuchyně, já se tu spíš dívám na televizi,“ uvedl Laffita v rozhovoru pro Lui.cz. Horní patro patří módě a práci – ateliér a showroom jsou plné látek, nákresů i doplňků z různých kolekcí návrháře Do bývalé kopule vede vysouvací žebřík na dálkové ovládání; dnes už v ní nejsou teleskopy, ale stylový bar s výhledem do zahrady.

Dolní patro pak skrývá soukromé ložnice a hostinské pokoje, kde na zdech zůstalo přiznané původní zdivo. „Chtěli jsme, aby dům neztratil duši – aby bylo poznat, čím si prošel,“ vysvětlil návrhář. Celý dům tak působí jako osobní galerie – místo, kde se potkává minulost s tvorbou, elegance s humorem a historie s novým životem.

Bydlení Osmany Laffita,Image: 1035041803, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: - / Roman Streit - editorial / Profimedia
Dolní patro pak skrývá soukromé ložnice a hostinské pokoje, kde na zdech zůstalo přiznané původní zdivo.
Foto: Profimedia

Život na Křivoklátsku

Pár žije v téměř devětadvacetiletém vztahu a rozhodli se pro život mimo ruch města – v prostoru, kde mohou tvořit, regenerovat a přijímat hosty. „Ve městě by mi chyběl klid,“ řekl Laffita. Zahrada, terasy, jezírko a i pohodové vztahy se sousedy doplňují atmosféru místa, které už není pouhou zrenovovanou ruinou, ale živoucím domem plným inspirace. Je to životní manifest dvou tvůrců, kteří spojili historii s uměním, architekturu s rodinným životem a prázdnou stavbu změnili v domov s duší.

Bydlení Osmany Laffita
Bydlení Osmany Laffita
Bydlení Osmany Laffita
Bydlení Osmany Laffita
Zobrazit
13 fotografií

Zdroje: iDNES, poznatsvet.czHvězdárna a planetárium BrnoLui

Prohlédnout galerii
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama