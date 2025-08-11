"Vždycky bude svůj," říká Ornella Koktová o synovi a prozradila, že je autista

Ornella Koktová s manželem Josefem Koktou a jejich třemi dětmi právě tráví dovolenou ve francouzském Cannes, odkud se podělili o jednu věc, která velmi ovlivňuje chod celé jejich rodiny.
Podnikatelka Ornella Koktová se nikdy netajila tím, že rodina je pro ni na prvním místě. Nemá ovšem na mysli tu, ze které pochází, ale hlavně tu, kterou vytvořila se svým manželem Josefem Koktou a jejich třemi dětmi Quentinem, Svenem a Lily. A právě nejstarší syn jim v poslední době dělá největší starosti.
O tom, co je trápí se rozpovídali během živého vysílání z francouzského letoviska Cannes, kde tráví třítýdenní dovolenou. „Quentin už se tady s náma začíná nudit,„ postěžovala si Ornella s tím, že je její třináctiletý syn otrávený z výletů, ale i pláže a rodinných aktivit. “Je to puberťák, ale zároveň má taky takovou malou diagnózu, takže chodíme k psychologovi a psychiatrovi a uvidíme, jaký budou další výsledky a postupy," zaskočil sledující Pepa, když se rozvyprávěl o tom, že jejich syn má lehkou poruch autistického spektra.
„Quentin je svůj a vždycky bude svůj. Nejde s ním řešit věci jako s klasickýma dětma,“ dodala Ornella, která se rozhodla situaci aktivně řešit a pravidelně dochází společně se synem na terapie, kde řeší i to, jak s ním komunikovat tak, aby to odráželo jeho specifické potřeby. „Jeho zajímá akorát výpočetní technika, programování, angličtina a matika. ostatní ho nezajímá, zvířata, sociální vazby mezi lidma ho nezajímají,“ přiblížil synův svět Kokta.
Další věcí, kterou řeší je Ornellina matka Monika Binias. Ta se neustále do vnoučat naváží a kritizuje nejen jejich vzhled, kdy Quentin trpí nadváhou, ale i to, jak daleko jsou s vývojem řeči nebo to, jak dobrá je Ornella maminka. „Je to nemocnej člověk,“ má jasno Kokta ve vztahu ke své tchyni. „Se tím rozhodla vydělávat peníze, aspoň něčím se živí,“ poukázal Kokta na fakt, že Binias má podcast na placené platformě, kde o svých dvou dcerách velmi často mluví. „Když mluví o mě, to vypouštím, to je pořád dokola. Ale ve chvíli, kdy někdo začíná nadávat našim dětem, který ani nezná, ta tohle už je moc a vyřeší to za nás naši právníci," řekla Ornella, která tak dala jasně najevo, že její matka překročila pomyslnou červenou linii a ona se bude bránit.