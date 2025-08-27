"Je to propaganda úchylek v přímém přenosu," pálí Feuereislová do Brzobohatého

Není to tak dávno, co Česká televize uvedla premiéru pořadu s názvem Chi Chi na gauči. Hostem prvního dílu byl hudebník Ondřej Brzobohatý. Právě to ale spustilo další vlnu kritiky, která nesměřovala nikam jinam než k Brzobohatému. Ten totiž dorazil v civilním oblečení, ovšem v růžových jehlových podpatcích. Sám vysvětlil, že důvodem jsou probíhající soudní spory s bývalou manželkou Taťánou Kuchařovou. „Mně je moc líto, že tady nemůžu dneska jako Tiffany Richbitch bejt. No, nejde to, mně to doporučil právník, jelikož stále ještě probíhají soudy s mojí bývalou ženou a já nechci zbytečně tím, že bych tady byl jako Tiffany Richbitch dobrovolně nahrávat nějakým obviněním,“ svěřil se hudebník. Přesto alespoň dorazil v růžových jehlových podpatcích.
Propaganda úchylek v přímém přenosu
K účasti Brzobohatého se nyní vyjádřila i Eva Feuereislová. „Musím vám říct, že jsem se Ondřeje Brzobohatého dlouho zastávala. Že se převléká do dámských šatů jako Tiffany Richbitch jsem brala jako umění. Že si to občas vezme i doma jako zpestření – dobrý. Ale že jde nazutý v růžových lodičkách do České televize mi už nepřijde zdravé. Je to propaganda úchylek v přímém přenosu, navíc ve veřejnoprávní televizi," řekla ve svém pořadu.
Po zveřejnění pořadu se vzedmula vlna nenávistných komentářů, které Brzobohatého dovedly k zásadnímu rozhodnutí. „Ačkoli církevní soud už v rámci anulace mého manželství s Taťánou vydal rozsudek, ve kterém její žalobu ve všech bodech obvinění zamítá, ačkoli už byla Taťána u civilního soudu označena jako zdroj všech pomluv, ačkoli jsem nikdy svými dvěma veřejnými vystoupeními jako Tiffany Richbitch nechtěl nikomu ublížit a nikoho pohoršit, v očích mnoha lidí na tom nesejde. Já sice stále vnímám verdikt civilního soudu jako garanta spravedlnosti, ale i kdyby zazněl v můj prospěch, co se stane? Před dvěma lety se veřejnost prostřednictvím rozhovoru, kterým jsem se bránil, dozvěděla z podstrčené církevní žaloby, že jsem údajně transgender, deviant a impotentní gay. A tak to lidem evidentně stačí,“ napsal na svůj profil na sociální síti Instagram s tím, že už je vyčerpaný z neustálé nenávisti.
Feuereislová nenechala na Brzobohatém nit suchou
„Jestli leze do postele jako Ondřej Brzobohatý se stojícím p*rem mezi nohama a v růžových lodičkách Taťáně Kuchařové, tak se jí vlastně nedivím, že podala žádost o rozvod, když měli církevní svatbu. Škoda, že Brzobohatý na tu svatbu nepřišel v těch růžových lodičkách. Zajímalo by mě, co by tomu ten flanďák (pozn.red. – oddávající) řekl," uvedla Feuereislová, známá jako Plastic Queen. „Nemyslím si, že je to z jeho strany snaha upozornit na sebe, protože on je velmi známý. Když je to umění, když je to Tiffany Richbitch, tak jsem si ještě říkala, jasně, spousta herců se převléká a dělají to kvůli rolím. Ale když jde jako Ondřej Brzobohatý, který má mezi nohama p*áka a nazuje si růžové lodičky, do veřejnoprávní televize hovořit do podcastu, tak už to – nezlobte se na mě – zavání nějakou úchylkou či různorodou orientací," dodala.
„Nevím, jaká je pravda, neznám jeho psychologický profil ani jeho psychickou stránku, ale já bych tohle nikdy nechtěla. Co znamená muž oblečený v růžových lodičkách? To je podle mě paskvil a paseka v hlavě. Ondřej Brzobohatý by si měl rozmyslet, kdo bude, jestli žena nebo muž. Anebo jestli bude nebinární. To je taky řešení. A nebinarita, ta je teď velmi moderní,“ doporučila Feuereislová Brzobohatému na závěr.
Zdroj: Freak Show
