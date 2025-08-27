Ikona počasí
"Je to propaganda úchylek v přímém přenosu," pálí Feuereislová do Brzobohatého

Ondřej Brzobohatý v pořadu Chi Chi na gauči
Ondřej Brzobohatý v pořadu Chi Chi na gaučiFoto: Česká televize
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Výroky Evy Feuereislové, známé jako Plastic Queen, rozpoutaly kolem Ondřeje Brzobohatého další bouři. Ve svém pořadu označila jeho účast v show České televize v růžových podpatcích za „propagandu úchylek v přímém přenosu“. Dodala i ostrá slova o jeho manželství s Taťánou Kuchařovou, která podle ní měla důvod k rozvodu.

Reklama

Není to tak dávno, co Česká televize uvedla premiéru pořadu s názvem Chi Chi na gauči. Hostem prvního dílu byl hudebník Ondřej Brzobohatý. Právě to ale spustilo další vlnu kritiky, která nesměřovala nikam jinam než k Brzobohatému. Ten totiž dorazil v civilním oblečení, ovšem v růžových jehlových podpatcích. Sám vysvětlil, že důvodem jsou probíhající soudní spory s bývalou manželkou Taťánou Kuchařovou. „Mně je moc líto, že tady nemůžu dneska jako Tiffany Richbitch bejt. No, nejde to, mně to doporučil právník, jelikož stále ještě probíhají soudy s mojí bývalou ženou a já nechci zbytečně tím, že bych tady byl jako Tiffany Richbitch dobrovolně nahrávat nějakým obviněním,“ svěřil se hudebník. Přesto alespoň dorazil v růžových jehlových podpatcích.

Ondřej Brzobohatý
Ondřej Brzobohatý

"Končím s Tiffany Richbitch," říká Ondřej Brzobohatý po vlně nenávisti

Celebrity

Propaganda úchylek v přímém přenosu

K účasti Brzobohatého se nyní vyjádřila i Eva FeuereislováMusím vám říct, že jsem se Ondřeje Brzobohatého dlouho zastávala. Že se převléká do dámských šatů jako Tiffany Richbitch jsem brala jako umění. Že si to občas vezme i doma jako zpestření dobrý. Ale že jde nazutý v růžových lodičkách do České televize mi už nepřijde zdravé. Je to propaganda úchylek v přímém přenosu, navíc ve veřejnoprávní televizi," řekla ve svém pořadu.

Po zveřejnění pořadu se vzedmula vlna nenávistných komentářů, které Brzobohatého dovedly k zásadnímu rozhodnutí. „Ačkoli církevní soud už v rámci anulace mého manželství s Taťánou vydal rozsudek, ve kterém její žalobu ve všech bodech obvinění zamítá, ačkoli už byla Taťána u civilního soudu označena jako zdroj všech pomluv, ačkoli jsem nikdy svými dvěma veřejnými vystoupeními jako Tiffany Richbitch nechtěl nikomu ublížit a nikoho pohoršit, v očích mnoha lidí na tom nesejde. Já sice stále vnímám verdikt civilního soudu jako garanta spravedlnosti, ale i kdyby zazněl v můj prospěch, co se stane? Před dvěma lety se veřejnost prostřednictvím rozhovoru, kterým jsem se bránil, dozvěděla z podstrčené církevní žaloby, že jsem údajně transgender, deviant a impotentní gay. A tak to lidem evidentně stačí,“ napsal na svůj profil na sociální síti Instagram s tím, že už je vyčerpaný z neustálé nenávisti.

Ondřej Brzobohatý
Hudebník Ondřej Brzobohatý byl hostem v talkshow Chi Chi na gauči, kde s jednou z nejvýraznějších osobností českého světa drag queen hovořil o své zálibě v převlékání za ženu. Navzdory zaměření pořadu do něj ale přišel v civilu.
Foto: Česká televize

Feuereislová nenechala na Brzobohatém nit suchou

Jestli leze do postele jako Ondřej Brzobohatý se stojícím p*rem mezi nohama a v růžových lodičkách Taťáně Kuchařové, tak se jí vlastně nedivím, že podala žádost o rozvod, když měli církevní svatbu. Škoda, že Brzobohatý na tu svatbu nepřišel v těch růžových lodičkách. Zajímalo by mě, co by tomu ten flanďák (pozn.red.  oddávající) řekl," uvedla Feuereislová, známá jako Plastic Queen. Nemyslím si, že je to z jeho strany snaha upozornit na sebe, protože on je velmi známý. Když je to umění, když je to Tiffany Richbitch, tak jsem si ještě říkala, jasně, spousta herců se převléká a dělají to kvůli rolím. Ale když jde jako Ondřej Brzobohatý, který má mezi nohama p*áka a nazuje si růžové lodičky, do veřejnoprávní televize hovořit do podcastu, tak už to nezlobte se na mě zavání nějakou úchylkou či různorodou orientací," dodala. 

Nevím, jaká je pravda, neznám jeho psychologický profil ani jeho psychickou stránku, ale já bych tohle nikdy nechtěla. Co znamená muž oblečený v růžových lodičkách? To je podle mě paskvil a paseka v hlavě. Ondřej Brzobohatý by si měl rozmyslet, kdo bude, jestli žena nebo muž. Anebo jestli bude nebinární. To je taky řešení. A nebinarita, ta je teď velmi moderní, doporučila Feuereislová Brzobohatému na závěr. 

Zdroj: Freak Show

