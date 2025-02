Kuchařová se po dlouhé době ozvala a znovu obviňuje Brzobohatého ze lži

Taťánu Kuchařovou přimělo k vyjádření nedávné vystoupení Ondřeje Brzobohatého v pořadu Show Jana Krause, kde naznačil, že celá kauza ohledně církevní žaloby, již jeho exmanželka podala kvůli anulaci jejich sňatku, je zbytečná. „Dá se to hlavně udělat tak, že ve chvíli, kdy se dva rozejdou, ten jeden, který by se chtěl znovu vzít, může o to požádat arcibiskupství, to jim většinou vyjde vstříc. Nemusí se kolem toho dělat takové kraviny,“ řekl Ondřej s tím, že podle něj bylo cílem žaloby ho zdiskreditovat a to, že ji podle jeho názoru Kuchařová poskytla mediím, to je dokazuje.