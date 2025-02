Kuchařová chtěla do soudu zatáhnout manželku farářky Kopecké. Ta to rázně odmítla

Asi jen málokdo by si spojil, že zmíněná Andrea Voborníková je ženou, se kterou svůj život spojila husitská farářka Martina Viktorie Kopecká a která vystupuje pod jménem Andrea Salome. Obě ženy minulý rok vstoupily do registrovaného partnerství. A Andrea se nyní proti plánu Kuchařové rázně ohradila. „Nedala jsem žádný souhlas k tomu, aby se četlo nějaké mé prohlášení nebo nějaká whatsappové konverzace, to jsem paní Kuchařové jasně a výslovně sdělila. Žádné čestné prohlášení jsem nedávala a jasně jsem sdělila, že jej ani dávat nebudu,“ řekla pro web Expres.cz.