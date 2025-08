"Končím s Tiffany Richbitch," říká Ondřej Brzobohatý po vlně nenávisti

Na jeho post reagovala řada osobností, které mu vyjádřily svou podporu. „Achjo. Mrzí mě to. Strašně lehko se řekne, ať nad těma komentama člověk mávne rukou, ale je to, jako když se brodíš hnojem. Tiffany byla skvělá, o to víc, žes to byl Ty. Snad ještě nastane doba, kdy budou moct všechny Tiffany světa povstat!“ napsala například herečka Berenika Kohoutová. „To, co popisuje Ondřej, je smutný důkaz, kam až může vést veřejný lynč a potřeba lidí si ‘udělat jasno’ za cenu bolesti druhého,“ dodává modelka Veronika Kašáková, která se na téma nenávistných příspěvků vyjádřila před několika dny. Všichni se ale shodují na tom, že věří, že se Ondřej na scénu vrátí.