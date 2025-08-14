Eva Feuereislová sbalila exmanžela milenky Jaromíra Soukupa

Situace okolo milostného života Evy Feuereislové a Jaromíra Soukupa je čím dál tím zamotanější. Nyní se zdá, že jsou spojeni velmi bizarním způsobem.
Milovnice plastických operací Eva Feuereislová na sebe upozornila nejen jako účastnice reality show Vyvolení, ale také coby partnerka zkrachovalého mediálního magnáta Jaromíra Soukupa. S tím se letos rozešla mimo jiné proto, že ji podváděl nejen s bulvární novinářkou Gabrielou Wolfovou, ale také s Michaelou Taschnerovou. S tou se dal dohromady už v minulosti, když oba pracovali na ministerstvu školství. Feuereislová ale nyní vrací milence úder.
Před pár dny náhodný svědek vyfotil Evu na letišti po boku nového muže a dvou chlapců. „Ano, jedná se o mého nového přítele. Byli jsme spolu na dovolené v Kataru a byli s námi i jeho synové. Identitu svého nového partnera si ale zatím nechám pro sebe,“ řekla pro Expres Feuereislová, která se netají tím, že má slabost pro bohaté a mocné muže. Právě to ji totiž přitahuje a nijak se netají tím, že s nikým, kdo disponuje jen průměrným příjmem, by svůj čas neztrácela. Webu se však identitu nového sponzora podařilo odhalit.
„Je to Robert Pokorný, bývalý ředitel české pobočky Oberbank a hlavně exmanžel Michaely Taschnerové, se kterou měl a možná stále ještě má poměr Jaromír Soukup,“ uvedl jeho zdroj pikantní informaci. Feuereislová by tak spojila hned dvě věci do jedné. Pomstila by se ženě, která jí spala s bývalým přítelem, a zároveň získala muže, pro kterého není problém ji živit. To je totiž to, co od opačného pohlaví očekává.
„Mám kolem sebe super lidi, kteří mě zvou na dovolené. Měla jsem vždycky chlapa, který všechno platil. To, že mě pozve na dovolenou, nebo to, že mi zaplatí nájem, mi přijde naprosto normální,“ rozpovídala se influencerka ve svém podcastu o tom, jak vnímá vztah mezi mužem a ženou. „Chlap by se měl starat o své ženské, a když má ženská dobrého chlapa, tak peníze ani nepotřebuje. Ženská si zaslouží, aby se o ni chlap staral, a já jsem toho důkazem,“ říká naprosto otevřeně. A jak se zdá, její nový partner to všechno splňuje.