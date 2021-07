Kolik otvorů má žena "tam dole"? Nečekaně málokdo to ví. Poznání vede k sebevědomí

I když ji vlastní polovina populace, je pro mnoho žen stále nejtabuizovanější a nejtajemnější částí těla. A nejen pro ně. Výzkumy z poslední doby ukazují, že jakmile dojde řeč na oblast "tam dole", sebevědomí žen se vytratí a muži absolutně tápou. O tom, jak zlepšit vztah ke svým genitáliím, k sexuálnímu - a ve výsledku k celému - životu, radí nová kniha The Little Book of Vaginas a sexuální koučka Julie Gaia Poupětová.

Podle výzkumu britské značky menstruačních pomůcek Callaly má až čtvrtina žen negativní vztah ke své vagině. Webový portál Refinery29 ve svém výzkumu zase oslovil 3670 svých čtenářek, z nichž 48 procent uvedlo, že pochybuje o vzhledu své vulvy. 64 procent se zabývá její velikostí a 60 procentům se nezdá její tvar. Výsledky studie z roku 2019 dokonce přichází s tím, že dvě třetiny žen z generace mileniálů odmítá orální sex kvůli obavě z vaginálního pachu. Právě tato data pak ovlivňují sebevědomí i schopnost užívat si sexuální život.

Odstigmatizujte ženské pohlavní orgány

Schopnost mluvit o pohlavních orgánech bez studu a s veškerou pýchou je podle autorky knihy The Little Book of Vaginas Anny Lou Walkerové důležité nejen proto, abychom měli v rukou své potěšení, ale také kvůli svému zdraví. V nové knize dává návod, jak si tuto dovednost osvojit. Jejím cílem je také normalizovat diskusi o vaginách a odstranit stigmata s nimi spojená.

"Z praxe i studií jednoznačně vyplývá, že pokud má žena ke svým genitáliím pozitivní vztah, lépe si užívá intimní radovánky a více se zajímá o prevenci genitálního zdraví," popisuje sexuální koučka a autorka knihy Intimní štěstí Julie Gaia Poupětová. Její patnáctiletá praxe potvrzuje, že povědomí ženy o tom, "co tam dole má" a jaké pocity jí to může dávat, přispívá jednak k sexuálnímu zdraví a jednak ke zvýšení citlivosti těchto oblastí.

"Když vnímáte vaginu jako jednotlivý útvar, pak se při sexu zaměřujete na celou tuto oblast. Když ale znáte různé části a víte, jak se projevují, pokud se začnete blížit ke g-bodovému nebo čípkovému orgasmu, rozhodně si budete při pohlavním styku všímat řady jiných věcí na různých místech. Takže jde o nasměrování pozornosti a různé detaily. Na to ale musíte mít dobrou mapu," vysvětluje Poupětová.

