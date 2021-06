Genitálie jako otisk prstu. I nebinární dokazují, že tvar ženského pohlaví je unikát

Mýtus o perfektně tvarované vulvě chce vyvrátit kampaň britské značky menstruačních pomůcek Callaly. Podle jejího výzkumu má až čtvrtina lidí negativní vztah ke svým genitáliím a jedna z pěti respondentek ve věku 16-24 let dokonce uvažovala o tom, že by si vulvu sama "ořezala" či vybělila. Na to proto značka zareagovala a vytvořila kampaň, jejíž tvářemi je deset lidí s různými příběhy. Na podporu do sádry všechny zúčastněné otiskly své vlastní pohlavní orgány s cílem poukázat na jejich různorodost. Mezi nimi byli i nebinární lidé.

40 procent lidí ve věku 16-24 let a o tři procenta méně lidí v rozmezí 25-34 let si přeje, aby mělo úhlednou, elegantní a symetricky tvarovanou vulvu. Téměř třetina lidí ve věku 16-35 let se pak obává, zda je jejich pohlavní orgán "normální". S těmito výsledky přišel výzkum britské značky ekologických menstruačních pomůcek Callaly.

A tato čísla bohužel nekončí. 22 procent respondentek v kolonce 16-34 let a 15 procent v kolonce 25-34 let dokonce zvažovalo, že by si vlastnoručně své genitálie upravilo či vybělilo. S tvrzením, že cítí příliš velký nátlak na to, aby měly perfektní vulvu a že tento diktát musí přestat, souhlasila více jak polovina 16-24letých dotazovaných a 40 procent 25-34letých.

Tato fakta prezentuje značka v kampani pod názvem We Need to Talk About Vulvas (v překladu: Potřebujeme mluvit o vulvách). Jejím cílem je vyvrátit mýtus o perfektní vulvě a středobodem projektu jsou reálné příběhy deseti ambasadorek. Ty sdílí své životní zkušenosti, které ovlivnily vztah k jejich genitáliím. Objevuje se v nich změna genderu, kulturní stigma, sexuální zkušenost, handicap i touha po labioplastice (plastická operace stydkých pysků). Aby se jasně v kampani ukázalo, že tvarování ženských pohlavních orgánů je rozdílné, své genitálie ambasadorky otiskly do sádry, které jsou k vidění na několika fotografiích.

Mezi zúčastněnými je například i nebinární trans muž Vic z Londýna, jehož vulva se fyziologicky změnila po užívání testosteronu. "Genitálie nemají vypadat tak, jak je vidíme v mainstreamové pornografii. Přitom právě pornografie je prvním místem, kde mladí lidé vidí jiné pohlavní orgány, než mají oni sami. Žádné ale nejsou stejné," říká Vic na stránkách značky, která v textech zdůrazňuje, že každá vulva je jedinečná jako otisk prstu.

Značka Callaly na svých stránkách poskytuje také vzdělávací materiály a informace pro odbornou i neodbornou veřejnost. Každý z ambasadorů vypráví, jak jej ovlivnila právě neadekvátní sexuální výchova ve škole nebo pornografie. Cílem projektu je zaplnit prázdné informační místo, a ukazuje tak reálné obrázky, prezentuje názory odborníků a vznáší apel na to, aby se vulvě říkalo vulva.

Značka, která na trh přivedla tzv. tampliner (jež kombinuje tampon společně s minimalistickou "vložkou" a který časopis Time zařadil mezi nejlepší vynálezy roku 2020), se přidává k dalším zahraničním projektům, jež chtějí posílit sexuální zdraví. A to tím, že mění perspektivu, kterou se díváme (nejen) na ženská těla a přirozené biologické procesy.

Příkladem může být oceněná značka holicích potřeb Billie, která ukázala ženy s pubickým i jiným ochlupením. S ekologickým brandem menstruačních pomůcek Natracare se zase spojila modelka a influencerka Jessica Meganová, která na Instagramu zveřejnila fotografii, na níž nosí maxi vložku. Cílem těchto kampaní je minimalizovat stigma a pocity trapnosti výměnou za otevřenou a upřímnou konverzaci.